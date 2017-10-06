ИК ЛМС: Разворот цен на нефть и рост индексов приведёт к открытию российского рынка с ростом на 0,1-0,2%

Разворот цен на нефть и рост индексов приведёт к открытию российского рынка с ростом на 0,1-0,2% Американские индексы в четверг значительно выросли и обновили исторические максимумы после принятия Конгрессом бюджетной резолюции, которая, как ожидается, обеспечит продвижение к одобрению налоговой реформы. S&P 500 поднялся на 0,56%, Dow Jones повысился на 0,50%, высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,78%. Сегодня фьючерсы на американские индексы находятся около нулевых отметок: S&P 500 опустился на 0,03%, Dow Jones – на 0,03%, Nasdaq - 0,00%.

Нефтяные котировки в четверг выросли на новостях о продлении сроков действия соглашения об ограничении добычи OPEC+. Brent подорожал на 2,15% до $57,0, а WTI - на 1,62% до $50,79. Сегодня цены на нефть слабо снижаются. Brent опустилась на 0,16%, до $56,91, WTI падает на 0,28% до $50,65. Помимо вышедших накануне данных о росте добычи нефти в США, сегодня выйдут данные о числе занятых буровых установок от Baker Huges, что сформирует направление развития сырьевого рынка. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправленно. Алюминий опустился на 0,44%, медь потеряла 0,11%, никель прибавил 1,09%. Азиатские рынки сегодня растут, при этом в течение сессии гонконгский Hang Seng достигал наивысшей отметки за последние десять лет. Nikkei 225 повысился на 0,28%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries вырос на 1,04%, Hang Seng прибавил 0,3%. Биржи материкового Китая, а также Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Сегодня В США выйдут данные о безработице в сентябре. В Германии обнародуют данные об объеме заказов промышленных предприятий в августе.

В России сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2017 года. МРСК Центра и Приволжья и Газпром Нефть проведут заседание совета директоров. Состоится внеочередное общее собрание акционеров Дорогобужа. ФК Открытие закроет реестр на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое пройдет 30.11.2017.

Мы ждем позитивного открытия российского рынка с ростом на 0,1-0,2%.

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