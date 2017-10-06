Альпари: Курс доллара вцепился в уровень 57,80 руб.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 1 коп. (+0,02%), до 57,69 руб., курс евро снизился на 30,25 коп., до 67,51 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-18,18%), по паре евро/рубль – 294,3 млн евро (+16,09%).

Центральный банк России с 06 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 20,21 коп., до 57,5811 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 67,7787 руб., что ниже предыдущего дня на 15,70 коп.

Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. В течение двух часов рубль подорожал против двух валют примерно на 0,5%. Курс доллара снизился до 57,38 руб., курс евро – до 67,57 руб. Укрепление рубля было вызвано дорожающей нефтью, ослаблением евро на рынке форекс и повышением индекса государственных облигаций России (RGBI).

Нефть подорожала на фоне разговоров, что во время состоявшейся встречи в четверг в Кремле президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд обсуждали продление соглашения по сокращению добычи нефти. Дневной рост котировок нефти сорта Brent составил больше 2,2%, пробив отметку $57.

У зарубежных инвесторов сохраняется высокий спрос на российские облигации. В четверг индекс RGBI повысился на 0,21%, до 139,98.

При достижении курсом доллара отметки 57,38 руб., пара доллар/рубль шесть часов торговалась в боковом тренде, после которого укрепление доллара усилилось. Рост нефтяных котировок не помог рублю, поскольку доллар укрепился ко всем основным валютам на форекс. На американской сессии рубль сдался, и пара доллар/рубль вернулась к уровню 57,70 руб. за «американца». Против единой валюты рубль вырос на 0,45%.

Повышение цен на нефть и индекс RGBI будут сдерживать рубль от ослабления, но как ни крути техническая картина складывается против него. В пятницу жду укрепление курса доллара до 58,10 руб., курса евро – до 68,80 руб. В центре внимания всех трейдеров находится отчет по американскому рынку труда.

Владислав Антонов, аналитик

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