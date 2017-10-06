ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением в пределах 0.2-0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2090-2095 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2080, 2070 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2100, 2110 п.

• Вероятно, после умеренно позитивного старта торгов мы увидим попытки дальнейшего подъема индекса ММВБ в район 2100 п. В качестве благоприятного фактора для локального рынка выступает сильное закрытие фондовых индексов в США.

• Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация блока сентябрьских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.54%) и РТС (+0.61%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, уже затянувшаяся полуторанедельная консолидация локального рынка завершилась его выходом вверх. На волне вечерних покупок индексы ММВБ и РТС сумели обновить свои среднесрочные максимумы. В качестве ближайшей цели для рублевого индекса ММВБ по-прежнему выступает «круглый» уровень 2100 п. Что же касается долларового индекса РТС, то он может встретить сопротивление на подступах к уже достаточно близкой отметке 1160 п.

Как это нередко случается, основным стимулом для всплеска оптимизма на российском рынке послужила позитивная динамика нефтяных контрактов. Вчера мы наблюдали в них коррекционный разворот вверх, назревший в результате довольно масштабного отката от недавних многомесячных максимумов. В качестве информационного повода, наложившегося на технический отскок, выступила новость о переговорах первых лиц России и Саудовской Аравии по поводу продолжения сотрудничества в формате ОПЕК+ с целью поддержания относительно высоких цен на «черное золото». Между тем, очередной тропический шторм уже стал причиной приостановки работы ряда нефтегазовых платформ в Мексиканском заливе.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров повышения среди голубых фишек вновь стали бумаги Газпром (GAZP RM, +1.43%). Интерес к этим акциям был подогрет выходом ряда значимых корпоративных новостей. Кроме того, они продолжают отыгрывать недавнее заявление главы газодобывающей компании Алексея Миллера о том, что в текущем году «Газпром» поставит исторический рекорд по объемам экспортных поставок газа в Европу. Между тем, европейские цены на природный газ повысились более чем на 30% с лета текущего года. Их рост носит сезонный характер лишь отчасти. Значимой среднесрочной тенденцией становится замещение каменного угля на природный газ в качестве топлива для тепловых электростанций в Европе и в Китае. Что же касается акций «Газпрома», то, несмотря на заметный двухдневный прирост, в них пока не сформировались технические сигналы в пользу среднесрочных покупок. В качестве таких сигналов может послужить возможный пробой этими бумагами значимых сопротивлений, расположенных в районе 127 и 130 руб.

Акции Новатэк (NVTK RM, +1.74%) заметно опередили рынок в связи с приближением даты дивидендной «отсечки», которая состоится сегодня в режиме торгов Т+2. Полугодовые дивиденды по этим бумагам утверждены в размере 6.95 руб. на акцию, что составит 1.02% от цены их вчерашнего закрытия. В качестве позитивного среднесрочного фактора для этих бумаг продолжают оставаться ожидания скорого запуска первой очереди завода по производству сжиженного природного газа в рамках совместного проекта «Ямал СПГ». Это, в свою очередь, подразумевает начало экспортных поставок сжиженного природного газа к концу текущего года.

Низколиквидные акции ГК ПИК (PIKK RM, +0.97%) довольно сдержанно отреагировали на публикацию сильных операционных результатов эмитента. Впрочем, в течение последнего месяца они уже прибавили в цене более 10%. Их дневной график изобилует большим количеством «проколов», что сильно затрудняет торговлю этими бумаги с применением стоп-ордеров. Что же качается текущих показателей, то ГК ПИК сообщила об увеличении физических объемов реализации недвижимости на 94.8% за 9 месяцев 2017 г. Общий объем поступления денежных средств девелопера с начала года возрос на 113.4% по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2016 г. и составил 144.9 млрд руб.

Среди явных аутсайдеров вчерашних торгов стоит выделить бумаги Алроса (ALRS RM, -1.63%). Их слабость была вызвана с выходом неблагоприятных корпоративных новостей. Глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов заявил о том, что размер ее годовых дивидендов уменьшится в абсолютном выражении. Кроме того, он сообщил о возможном дополнительном размещении принадлежащих государству акций.

Заметно хуже рынка также торговались бумаги Магнит (MGNТ RM, -0.79%), Аэрофлот (AFLT RM, -1.41%), ВТБ (VTBR RM, -0.33%), НЛМК (NLMK RM, -0.48%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -1.18%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent торгуются практически без изменения. Фьючерсы на золото подешевели на 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng подросли на 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Вместе с тем, позитивное закрытие рынка акций в США создает условия для покупок российских акций в первые минуты торгов.

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