ИФК «Солид»: Рынок акций США ставит рекорды в преддверии Дня Колумба

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросли после сообщений о приближении к побережью США нового разрушительного урагана «Нейт» и колеблются в районе $57 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после роста накануне сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы в основном демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2090 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем в условиях благоприятного внешнего фона увидеть его попытки пробиться выше «психологического» уровня в 2100 пунктов.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,54% благодаря росту котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1,1%), BP (+1%) и сырьевого трейдера Glencore (+3%). Французский индекс CAC (+0,3%) вырос на фоне повышения в цене акций банка BNP Paribas (+1,8%) и сталепроизводителя ArcelorMittal (+1,3%). Немецкий DAX (-0,02%) понес небольшие потери, а понижением в нем выделились акции чипмейкера Infineon Technologies (-1,9%) и авиаперевозчика Deutsche Lufthansa (-1,7%).

Фондовый рынок США продолжил подъем преддверии приближающегося национального праздника - Дня Колумба. Индекс "голубых фишек" Dow Jones в четверг вырос ещё на 0,5% и достиг нового исторического максимума, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций банка Goldman Sachs (+2,4%) и авиакосмической корпорации Boeing (+1,2%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,78%) тоже достиг рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,56%) также оказался на новом историческом максимуме при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс информационных технологий (+1,1%).

Рынок акций РФ в четверг прибавил в русле позитивных сдвигов глобальной конъюнктуры. Индекс ММВБ вырос на 0,54% при оборотах торгов на уровне среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Газпрома (+1,4%) и Сбербанка (+0,9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,61%) поднялся сильнее из-за укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа данных статистики сегодня стоит выделить показатели рынка труда США, а из числа российских событий финансовые результаты Сбербанка за 9 месяцев по РСБУ и Петербургский международный газовый форум.

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