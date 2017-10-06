ГК Forex Club: Рубль уйдет ниже 57

USD/RUB может пойти еще ниже, причем не только благодаря нефти. Свою роль сыграет и доллар США в преддверии публикации отчета по американскому рынку труда.

Во-первых, нефть, как мы и говорили, вновь начала рост. Причем свою роль здесь сыграла не только техническая коррекция после падения, но и рост шансов подписания договора между Россией и Саудовской Аравией. Разговоры ведутся о договоренностях по сокращению добычи нефти в следующем году. И этого стало достаточным, чтобы отправить Brent к отметке 57,23 долл./барр. В считанные часы.

Во-вторых, доллар США может начать падение не только на новостях с рынка труда, но еще до их публикации. Есть предположения, что показатели окажутся ниже прогнозных, а это серьезно понизит шансы на повышение ставки ФРС до конца года. В таких условиях доллару придется сдать свои позиции.

В текущих обстоятельствах USD/RUB может продолжить падение в район 57,00 и далее 56,70.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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