ИК Финам: Индекс ММВБ имеет шансы подняться к отметке 2110п.

S&P 500 завершил торговую сессию четверга на отметке 2552п., на фоне принятия палатой представителей США проекта бюджета на 2018 год, скорректированного под налоговую реформу Трампа.

Осторожная политика ЕЦБ в отношении сокращения монетарного стимулирования объем которого составляет 60 млрд евро и акцент, сделанный на низкую инфляцию в Еврозоне нашли свое отражение в опубликованных протоколах регулятора, а обеспокоенность Драги ростом курса евро дало новый импульс к его ослаблению.

Стоит отметить, что закрепление пары евро/$ под отметкой 1,17 даст неплохие шансы медведям увидеть движение к 1,15.

В свою очередь игроки будут ждать обнародования в октябре деталей плана сворачивания QE.

Котировки марки Brent на торгах в четверг прибавили порядка 2% на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии об успешных результатах соглашения ОПЕК+ и переговоров президента РФ с королем Саудовской Аравии, в ходе которых участники выразили уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве стран по стабилизации нефтяного рынка.

Ближайшим сопротивлением Brent на данный момент служат отметки 57,45$ и 58,20$, поддержка 55,90$.

Индекс ММВБ завершил прошедшую сессию над верхней границей многодневного диапазона (2065п.-2085л) на отметке 2088п., что дает повод индикатору на продолжение роста в район 2110п.-2150п.

фРТС на торгах в четверг пробовал на прочность сопротивление 114500п. и при продолжении положительной динамики следующая цель роста лежит в районе отметки 116000п. Локальная поддержка 113200п. и основная 112000п.

Пара рубль/$ в рамках текущего диапазона сформирована локальная поддержка 57,40-57,20 и основная 56,78, сопротивление расположено на отметке 58,40.

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