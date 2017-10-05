УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 5 октября, российский рынок торгуется в боковике 2072 – 2080 пунктов по индексу ММВБ, без существенных изменений с закрытия вчерашнего дня.

Нефть вернулась к росту после нескольких дней коррекции. Сегодня Brent спот дорожает на 0,8%. Поддержку котировкам оказали вчерашние комментарии Президента РФ о возможности продления сделки ОПЕК до конца 2018 года, а также заявления Президента Турции о том, что Турция, Иран и Ирак намерены согласовать прекращение транзита нефти из Курдистана. Добыча нефти в США продолжила расти, за прошлую неделю прибавив 14 тыс б/с, а запасы сократились уже на 6 млн баррелей, что свидетельствует о полном восстановлении американских НПЗ после ураганов. Тем не менее инвесторы пока предпочитают не замечать угроз потенциального ускорения добычи в США при уровнях цен на нефть выше $56, фокусируясь только на позитивных новостях.

Дорожающая нефть, безусловно, оказывает поддержку рублю, который сегодня укрепляется на 0,3%, до 57,5 руб./$.

На российском рынке в лидерах роста сегодня акции компаний нефтегазового сектора: Башнефть (преф +2,9%, обычка +2,1%), Новатэк (+1,4%), Татнефть (+0,8%), Газпром (+0,7%). Газпромнефть и Лукойл тоже подрастают, но гораздо скромнее. Учитывая сильную динамику «черного золота» в 3 квартале, инвесторы ожидают увидеть хорошие финансовые результаты компаний отрасли за аналогичный период. Помимо этого, возросший интерес к акциям Башнефти объясняется в значительной степени ожиданием объявления дивидендов за 2016 г. и 9 мес. 2017 г. после окончания 1 года с момента сделки с Роснефтью.Котировки Новатэка продолжают расти в цене после проведенной Total поездки для аналитиков на Ямал СПГ.

Также после просадки на 10% в начале недели начал отыгрывать потери Мегафон (+1%) на ожиданиях о включении бумаги в индекс MSCI в ходе ноябрьской ребалансировки.

Среди аутсайдеров сегодня Алроса (-2%). Комментарии главы компании Сергея Иванова о том, что дивидендные выплаты за 2017 г. будут ниже, чем за 2016 г. из-за укрепления курса рубля и снижения цен на алмазы, огорчили инвесторов. Более того, С.Иванов сообщил, что восстановление рудника «Мир» займет несколько лет, что в силу капиталоемкости мероприятия негативно отразится на будущем денежном потоке компании.

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