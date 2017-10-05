Freedom finance: Для внедрения криптовалюты в России потребуется более пяти лет

Банк России не будет запрещать новые технологии в финансовой сфере, но, как регулятор, "должен думать о рисках", которые с ними связаны. Об этом заявила глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis-2017 в Сочи. Дискуссия по поводу создания собственной криптовалюты в России находится на самом начальном этапе и является следствием внедрения блокчейн-технологии. Я считаю, что блокчейн может снизить уровень бюрократизации, а национальная цифровая валюта станет всеобщей для оплаты госуслуг. Например, с ее помощью можно будет оплачивать услуги ЖКХ, поездки в общественном транспорте и тому подобное.

Для широкого внедрения блокчейна и криптовалюты потребуется как минимум лет пять-десять, поскольку нужно создать правовое поле, инфраструктуру и обозначить регуляторов, так как вследствие применения блокчейн-технологии некоторые ведомства могут быть упразднены. ЦБ сможет контролировать цифровую валюту. В то же время услуги ЖКХ, записанные с помощью блокчейна, окажутся вне юрисдикции финансового регулятора России. Это приведет либо к внутриведомственной борьбе, либо к тому, что появится от одного до трех государственных органов,, которые получат полный контроль над всеми операциями, связанными с криптовалютой и блокчейном. Между тем правильное использование блокчейна позволит сократить расходы бюджета примерно на 5-7%.

Кстати, многие полагают, что цифровую валюту нельзя контролировать, но это не так. Можно искусственно создать посредника в виде банка, который будет принимать и отправлять платежи, регистрируя, кто проводит их и зачем. Таким образом, анонимность транзакций пропадет, но прозрачность останется, поэтому коррупционная составляющая для государственного бизнеса тоже будет исключена.

Я считаю, что создание цифрового аналога рубля не имеет большого смысла, поскольку операции с такой криптовалютой ничем не будут отличаться от обычных электронных платежей. Повсеместное введение такой цифровой валюты в экономику будет иметь такой же эффект, как и электронная карта «Мир», которой пользуется лишь небольшая часть бюджетников. Если применять криптовалюту точечно, с целью оцифровать бюрократические процессы в стране, сделать их эффективными и прозрачными, то цифровая валюта сможет сильно изменить ситуацию к лучшему.

Япония, Китая, Эстония и другие страны тоже рассматривают создание собственной криптовалюты. Реализация соответствующих планов поможет им привлечь дополнительное инвестирование. Например, Эстония хочет выпустить цифровую валюту, чтобы создать платформу для инвестирования в свои инфраструктурные проекты. В эпоху санкций Россия может использовать эту же стратегию, поскольку в криптовалюте обращается очень много «молодых» и свободных денег.

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