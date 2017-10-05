Открытие Брокер: Штиль на росссийском рынке сохранится до конца торговой сессии

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,07% до 2075,71 п., а РТС корректировался на 0,03% до 1136,80 п. Топтание на месте продолжаются. Для общего движения рынка особых идей нет, но в отдельных бумагах наблюдается реакция на новости. Акции «Газпрома» (+0,72%) отреагировали на заявление представителя Intesa Sanpaolo о заинтересованности в финансировании проекта «Северный поток 2». «Соллерс» (+0,0%) увеличил в сентябре продажи автомобилей Ford на 33% по сравнению с сентябрём прошлого года и на 10% по сравнению с августом. «ПИК» (+0,34%) увеличила продажи недвижимости в январе-августе на 94%. К середине дня в лидерах и аутсайдерах оказались: ап «Башнефть» (+1,92%), ап «Башнефть» (+1,43%), «Русгидро» (+1,33%), «Мегафон» (+1,11%), а также ап «Мечел» (-2,12%), ап Сбербанк (-1,51%), «Аэрофлот» (-1,49%), «АЛРОСА» (-1,21%). Общим негативом для рынка стоит считать публикацию в издании «Известия» о том, что МЭР предложило устанавливать дивидендные выплаты для госкомпаний в индивидуальном режиме.

Соответственно, можно ждать очередных исключений и особых обстоятельств при решении данного вопроса.

Рубль продолжил укрепляться за счёт нефти и перспектив снижения инфляции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3235 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,29%, недельная – до 8,47%, а месячная – до 8,67%. Министр экономического развития М. Орешкин заявил в рамках инвестиционного форума России и Саудовской Аравии о том, что инфляция в РФ замедлилась до 3%, а экономический рост в стране составит 2,1% в текущем году. Соответственно, есть надежда на то, что ЦБ РФ вновь будет снижать ставку в ближайшие месяцы. К тому же текущий разрыв инфляции и ставки ЦБ РФ остаётся вполне привлекательным для инвестиций на долговом рынке. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,502 (-0,32%), EUR/RUB – 67,525 (-0,44%).

Европейские рынки проявляют неуверенность на ожиданиях объявления независимости Каталонии в ближайшие дни. Между тем, испанский IBEX 35 подрастал почти на 1,5%, восстанавливаясь после провала накануне. Доходность по 10-летним испанским долгам снизилась на 6 базисных пунктов до 1,72%. Британский FTSE 100 подрастал за счёт более слабого фунта стерлингов. Член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил о том, что регулятор, вероятно, немного замедлит скупку активов в начале следующего года. Впрочем, «немного» может иметь совершенно разные размеры. К 15:15 (мск) DAX – 12956,8 п. (-0,11%), CAC 40 – 5366,97 п. (+0,07%), FTSE 100 – 7491,42 п. (+0,32%).

Визит саудовского короля в РФ принёс несколько полезных для нефти заявлений. Президент Турции заявил о том, что Иран, Ирак и Турция проведут переговоры о закрытии поставок нефти из северного Ирака, где курды проголосовали за независимость Курдистана. К

15:15 (мск) Brent – $56,08 (+0,50%), WTI – $50,02 (+0,08%), золото – $1280,3 (+0,27%), медь – $6623,81 (+1,54%), никель – $10640 (+0,24%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,45. Австралийский доллар слабел почти на 0,6% против доллара США на фоне слабой статистики по розничным продажам. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,174 (-0,15%), GBP/USD – $1,317 (-0,52%), USD/JPY – 112,49 (-0,27).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 12 тыс. до 260 тыс. Дефицит внешней торговли США сократился в августе до $42,4 млрд, что является минимальным значением за 11 месяцев. Импорт упал на 0,1%, а экспорт вырос на 0,4%. Фьючерс на индекс доллара усилил рост до 0,2%. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%. Для российского рынка никаких существенных изменений нет. Торговля продолжится в узком диапазоне. Пятничный отчёт по рынку труда в США вряд ли сможет внести оживление на рынки, так как окажется слабым, но слабость эта будет иметь временный характер из-за последствий ураганов Харви и Ирма.

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