ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Фондовый рынок США завершил торги в среду небольшим ростом Фондовый рынок США завершил торги в среду небольшим ростом, продолжив обновлять рекордые максимумы закрытия, на фоне выхода статданных по сектору услуг, которые явились очередным признаком хорошего состояния экономики и увеличили оптимизм в отношении корпоративных финансовых результатов. Dow Jones Industrial Average вырос на 19,97 пункта, или 0,09%, до 22661,64 пункта. Основными драйверами роста для индекса «голубых фишек» стали акции Nike Inc. (+1,19%) и Caterpillar Inc. (+0.98%). S&P 500 набрал 3,16 пункта, или 0,12%, до 2537,74 пункта. Среди секторов широкого индекса S&P 500 лидерами роста стали сектора коммунальных услуг (S&P 500 Utilities +1,06%) и недвижимости (S&P 500 Real Estate +0,83%). Финансовый и технологический сектора остались под давлением (S&P 500 Financials -0,32%, S&P 500 Information Technology -0,12%). Nasdaq Composite прибавил 2,91 пункта, или 0,04%, до 6534,63 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос мало из-за падения акций сектора информационных технологий, в том числе Apple (-0,65%). Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в среду завершил торги снижением (-0,28%). В среду был опубликован отчет по рынку труда в частном секторе США от ADP, согласно которому число рабочих мест в частных компаниях за сентябрь выросло на 135 тысяч, совпав с прогнозами аналитиков, но понизившись с августовского показателя +228 000, пересмотренного с +237 000. Замедление роста числа рабочих мест в частном секторе в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, скорее всего, вызвано последствиями ураганов «Ирма» и «Харви». «Ураганы “Харви” и “Ирма” негативно сказались на показателях по рынку труда за сентябрь. За исключением последствий ураганов, ситуация на рынке труда хорошая и устойчивая», – говорит главный экономист в Moody’s Analytics Марк Занди. В четверг выходит недельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице от минтруда США, а также месячные статданные по числу сокращений на рынке труда от компании Challenger, Gray & Christmas, специализирующейся на вопросах занятости. В пятницу выходит официальный месячный отчет по рынку труда от министерства труда США. Экономисты ожидают, что в отчете сообщат о росте числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 80 тысяч, что ниже августовского показателя. В сентябре индекс PMI в сфере услуг США от Markit понизился до 55,3 (против прогноза 55,1) с августовских 56. Однако аналогичный показатель от ISM вырос до 59,8 (против прогноза 55,5) с 55,3, обновив максимум за период после середины 2005 года. «Сильный рост непроизводственного индекса ISM является четким признаком быстрого восстановления экономики после ураганов и сохранения предполагаемых темпов роста ВВП на высоких уровнях», – полагают экономисты из Capital Economics. – «Средневзвешенное среднее значение индексов ISM в производственном и непроизводственном секторе соответствует ускорению роста ВВП с 3,1% годовых во втором квартале до более 4% в третьем». Среди корпоративных финансовых отчетов, ожидающихся в четверг, можно отметить Constellation Brands и Costco. Финансовые показатели компании Costco представляет особый интерес, так как сектор розничных продаж в сфере продуктов питания находится под пристальным вниманием инвесторов после приобретения Amazon сети Whole Foods, которое произошло ранее в этом году. В феврале истекает четырехлетний срок Джанет Йеллен на посту главы ФРС США. По некоторым сообщениям, новым главой ФРС США может стать Джером Пауэлл, который придерживается более-менее похожих взглядов с Джанет Йеллен. Для инвесторов на фондовом рынке это хорошая новость. Акции Tesla Inc. заметно выросли по результатам торгов в среду (+1,97%), после того как аналитики Nomura дали им рейтинг buy с целевой ценой $500. Регулятор ЕС постановил, что Amazon.com Inc. должна выплатить Люксембургу около $300 млн по налоговой задолженности. Это решение ожидалось. Акции Amazon всё равно прибавили в цене по результатам торгов (+0,87%). Акции Office Depot Inc. обвалились в цене по результатам торгов среды (-17.65%). Во вторник ритейлер сообщил о снижении прогноза по прибыли на 2017 год и решении купить IT-компанию CompuCom Systems. Office Depot объявила о «переключении» с товаров для офиса на бизнес-сервис и бизнес-технологии. В качестве первого шага на пути реализации этого стратегического плана, Office Depot покупает CompuCom Systems за $1 млрд. Несмотря на сообщение Verizon Communications Inc. о том, что в 2013 году хакерской атаке подвергся каждый аккаунт Yahoo, акции Verizon Communications прибавили в цене по результатам торгов в среду (+0,10%). В среду Google возвела борьбу за рынок смартфонов против Apple и Samsung на новый уровень, объявив о начале предзаказа новых моделей наушников Pixel 2 and Pixel 2 XL. Акции родителя Google Alphabet закончили среду снижением на 0,55%. Ростом отметились акции Netflix (+2,94%), на фоне новости о том, что UBS повысил целевой уровень для акций компании и отметил сильный потенциал их дальнейшего роста. Сильно прибавили в цене акции Mylan (+16,20%), на фоне новости о том, что FDA (федеральное агентство по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США) одобрило разработанное этой компанией средство для лечения рассеянного склероза. В среду вышел недельный отчет от Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. Объемы запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сильно понизились, на 6 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали падения запасов лишь на 500 тысяч баррелей. НПЗ на побережье Мексиканского залива стали потреблять больше нефти, так как они возобновляют работу, восстановившись после урагана «Харви». Но в то же время произошел неожиданной рост объемов экспорта сырой нефти из США до рекордных 1,98 млн б/д, сообщило EIA. К тому же, объемы нефтедобычи в США достигли 9,56 млн б/д в конце сентября. Это самый высокий уровень с июля 2015 года. Число работающих нефтебуровых установок за неделю по 29 сентября увеличилось на 6 штук, сообщила ранее Baker Hughes. Экспортированная из США нефть сейчас особенно сильно привлекает международных покупателей, так как цены фьючерсов на сорт WTI торгуются с резким дисконтом к Brent. Ценам на WTI не дает расти нефтедобыча в США, в то время как цены Brent находятся под сильным влиянием со стороны новостей на тему сокращения объемов нефтедобычи странами ОПЕК. В среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо выразил уверенность в том, что Картель сможет восстановить устойчивую стабильность на рынке. Владимир Путин сказал, что не исключает продления сдели ОПЕК+ до конца 2018 года. Спред между декабрьскими контрактами на WTI и Brent увеличился после выхода статистики EIA до $5,54 (c $5,31 до выхода отчета). Инвесторы обеспокоены тем, что сильный рост экспорта американской нефти при продолжающемся увеличении добычи сланцевой нефти помешает участникам соглашения ОПЕК сократить объемы предложения на мировом рынке. Росту цен на Brent, тем временем, дополнительно поспособствовало известие о закрытии ливийского месторождения «Шарара» после его захвата вооруженными боевиками в воскресенье. «Фундаментальные факторы не являются достаточно сильной поддержкой для продолжительного роста цен, особенно если это касается таких зависимых от роста товаров, как нефть», – говорит главный стратег по товарным рынков датского Saxo Bank Оле Хансен в квартальном обзоре. «В ближайшие недели возможно типичное сезонное снижение цен», – полагает главный аналитик по нефтяному рынку в Societe Generale Майкл Уиттнер.