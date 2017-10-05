ГК Forex Club: НЕФТЬ: чем обернется для рынка встреча лидеров России и Саудовской Аравии

Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на двухнедельных минимумах по мере того как участники рынка держат в центре внимание результаты встречи Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза.

Контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 5 октября в 11.30 по московскому времени торговались на уровне 56,37 доллара за баррель, потеряв с открытия недели 0,6%. Американский эталон WTI находился в районе 50,27, снизившись за этот период на 2,6%.

По итогам встречи президента России и короля Саудовской Аравии могут быть сделаны очень важные заявления, касающиеся сотрудничества в нефтегазовой сфере. Могут быть озвучены позиции по возможности продления соглашения по сокращению добычи. Это, безусловно, может оказать масштабное влияние на котировки нефти.

Скорее всего, Россия подчеркнет, что сотрудничество с Саудовской Аравией в последнее время протекает конструктивно и отметит, что готова продлить соглашение по сокращению добычи. Однако, окончательное решение о необходимости данного шага будет приниматься ближе к истечению срока действия текущих договоренностей, в марте 2018 года.

Это будет оказывать поддержку Brent, но вряд ли будет способно двинуть котировки выше 60 долларов за баррель. Встреча России и Саудовской Аравии, скорее всего, создаст прочное дно для котировок Brent в области около 50 долларов за баррель, а не будет способствовать их движению вверх. Фундаментально обоснованным диапазоном колебаний, сейчас выглядит область 53-60 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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