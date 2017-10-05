Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в четверг в границах 2065-2085 пунктов

Российский рынок акций в четверг стартовал разнонаправленно. К настоящему времени ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой идеи движения. Лидерами утренних продаж стали акции промышленного холдинга «Мечел» (привилегированные) и группы компаний «ПИК». В положительной зоне удерживаются бумаги «Мегафона» и ритейлера «Магнита».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущую сессию небольшими покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка отступает. Цены на нефть стабильны. Баррель Brent торгуется по $55,87 (+0,1%). Данные от Минэнерго США показали снижение запасов сырой нефти на 6,0 млн баррелей при прогнозе сокращения всего на 0,5 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей. Однако рынок следит больше за данными по американскому экспорту нефтепродуктов, который достиг рекордных уровней на днях.

Пара евро/доллар в четверг с утра слегка повышается. Основные торги первой половины дня идут вокруг 1,1770. Сегодня будет много интересной статистики и выступлений политиков, поэтому львиная доля колебаний ещё впереди.

Российский рубль не определился с динамикой с иностранными валютами в первый час сессии. Доллар США торговался по 57,64 руб. (-0,08%). Сегодняшняя сессия пройдет для пары доллар/рубль в коридоре 57,50-58 руб.

Индекс ММВБ проторгуется в четверг в границах 2065-2085 пунктов.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах «Промсвязьбанка» на уровне «Ва3». Прогноз рейтингов оставлен на уровне «негативный».

Напомним, что «Промсвязьбанк» упоминался в так называемом «списке «Альфы» – списке кредитных организаций из письма менеджера «Альфа Капитал» – где были перечислены крупные банки с проблемами, которые, по мнению аналитика, должны в ближайшее время обратиться за помощью в ЦБ РФ. Пока его прогнозы себя оправдывают, и «негативный» прогноз для «Промсвязьбанка» от Moody's настораживает. Это значит, что аналитики агентства провели анализ деятельности банка, его показателей и пришли к выводу, что ситуация может ухудшиться.

Потянет ли Центробанк санацию еще одного крупного банка – большой вопрос. Однако паниковать рано, банк стабильно работает и обслуживает клиентов. Видимых проблем не наблюдается.

В четверг заседания советов директоров проведут энергетические компании «МРСК Северного Кавказа», «Юнипро», российский химический холдинг «ФосАгро», компания «Т Плюс», промышленная группа «ГАЗ» и металлургическая компания «Норильский никель». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «РуссНефть».

Данные по розничным продажам представит Австралия. Протокол заседания по монетарной политике опубликует ЕЦБ. Данные по безработице и торговому балансу обнародуют США. С речью выступит ряд членов FOMC.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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