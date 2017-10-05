ИК Финам: Индекс ММВБ седьмую торговую сессию провел в диапазоне 2065п.-2085п.

Зампредседателя ФРС Стенли Фишер надеется на усиление инфляции в США, показатели которой являются одним из аргументов для регулятора в принятии решений по ужесточению монетарной политики. Он отметил, что политика низких ставок была не такой эффективной, как предполагалось изначально.

Тем временем аналитики JPMorgan считают, что сворачивание стимулирующих мер Центральными банками может спровоцировать обвал фондовых рынков и даже привести к очередному кризису.

По оценке экспертов Julius Baer, золото в среднесрочной перспективе продолжит свое снижение на фоне ослабления геополитических рисков и укрепления американского доллара в ожидании поднятия процентной ставки ФРС в декабре.

В рамках проходящей в Москве энергетической недели ряд министров стран ОПЕК выразили мнение, что в случае необходимости поддержат продление соглашения по сокращению добычи нефти до конца 2018 года. В JPMorgan считают, что выполнение текущих обязательств, взятых на себя странами ОПЕК+, вопреки ожиданиям, выполняются намного лучше.

Вышедшая статистика от EIA показала снижение запасов сырой нефти на 6 млн барр., однако настроение «быкам» подпортили данные по бензину, показавшие рост на 1,6 млн барр. и запасы в Кушинге, увеличившиеся на 1,5 млн барр.

Локальная поддержка в Brent на данном этапе находится на уровне 55,4$, основная — на отметке 54,65$. Если котировки смогут закрепиться над отметкой 56,5$, то у "черного золота" появится шанс на возврат к растущей тенденции.

Индекс ММВБ седьмую торговую сессию подряд провел в диапазоне 2065п.-2085п., аналогичная ситуация наблюдается во фьючерсе на индекс РТС (112000п.-114500п.) с той лишь разницей, что в инструменте сформировалась локальная поддержка в районе 112600п.

фьючерс на $/рубль, торгующийся в рамках диапазона 57850п.-59300п., з прошедшую торговую сессию не претерпел особых изменений.

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