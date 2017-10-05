Банк "Глобэкс": доллар берет паузу перед пятницей «Ожидаем нейтрального открытия от индекса ММВБ на фоне спокойной динамики азиатских фондовых индексов. При этом китайские площадки закрыты в связи с праздниками. Сильных драйверов для игры на повышение российский рынок пока не имеет. Трейдеры ждут американской статистики по рынку труда, которую опубликуют в пятницу. Вместе с тем, индекс деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг США показали хорошие результаты. Последний подскочил на 4,5 пунктов до 59,8 б.п. благодаря стабильности на рынке труда. Однако доллар пока взял паузу относительно укрепления к евро, несмотря на внутриполитические проблемы в Испании. Это может быть связано с ожиданием публикации протокола последнего заседания ЕЦБ, что будет сдерживать доллар от укрепления, но мы считаем, что американская валюта проявит силу в пятницу в преддверии данных по труду. Это будет ключевым событием под конец текущей недели». Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте