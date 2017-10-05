КИТ Финанс Брокер: Спрос на ОФЗ сохраняется на высоком уровне

Настроения на внешний площадках нейтральные. Нефтяные котировки приостановили снижение на утро четверга. Накануне цены на нефть упали на 0,9% по марке WTI и на 0,4% по Brent. Американский рынок продолжает переписывать рекорды при этом активность инвесторов снижается в ожидании данных по рынку труда, которые опубликуют в пятницу. Китайские торговые площадки закрыты по случаю национального выходного.

Индекс ММВБ на текущей неделе демонстрирует невыразительную динамику, консолидируясь возле отметки 2075 пунктов. Старт торгов, скорее всего, пройдет чуть выше вчерашнего закрытия.

Нефтяные котировки снижаются уже седьмую торговую сессию подряд. Накануне цены на нефть упали на 0,9% по марке WTI и на 0,4% по Brent. Сегодня вектор на снижение, скорее всего, продолжится. WTI в ходе азиатских торгов уже оценивается ниже $50 за баррель, переписав локальный минимум за последние две недели.

Вчерашние данные по запасам нефти оказались противоречивые: с одной стороны, запасы на прошлой недели сократились сильнее прогноза, на 6,02 млн баррелей, против прогнозных -1,5 млн., с другой стороны, резервы в Кушинге увеличились с 60,9 до 62,5 млн баррелей. Кроме того, нефтедобыча в США выросла на 14 тыс. баррелей в сутки, до 9,561 млн.

Рубль на вчерашних торгах укрепился против американского доллара на 0,4%, до 57,68 руб. Локальную валюты поддержал проводимый Минфином РФ аукцион, который успешно прошел, а его итогом стала реализация в полном объеме облигаций на сумму 8,9 млрд руб. При этом, спрос превысил предложение более чем на 5 раз.

Российский рынок акций на текущей неделе двигается в узком диапазоне, ограниченный отметками 2070-2080 пунктов. Итог вчерашних торгов: индекс ММВБ +0,01%, РТС +0,64%, отметим, что и объемы торгов продолжают снижаться. Сегодня на рынке продолжится безидейное движение внутри текущего диапазона.

В лидерах роста привилегированные акции (+4,21%), Татнефти ао (+2,48%) и Мосбиржи (+1,52%).

Из макроэкономических событий отметим публикацию данных по индексу потребительских цен за сентябрь.

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