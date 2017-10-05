ИК ЛМС: Открытие рынка сегодня пройдёт снижением в пределах 0,1%

Открытие рынка сегодня пройдёт снижением в пределах 0,1% Американские индексы в среду незначительно выросли и в очередной раз обновили исторические максимумы. S&P 500 поднялся на 0,12%, Dow Jones повысился на 0,209, высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,04%.

Сегодня фьючерсы на американские слабо снижаются: S&P 500 опустился на 0,06%, Dow Jones – на 0,01%, Nasdaq - 0,00%.

Нефтяные котировки в среду снизились. Brent подешевела на 0,36% до $55,8, а WTI - на 0,87% до $49,98. Сегодня цены на нефть слабо снижаются. Brent опустилась на 0,04%, до $55,78, WTI падает на 0,08% до $49,94. С одной стороны, поддержку рынку оказывают данные о резком сокращении запасов топлива в США, с другой - давление оказывают данные о росте американской нефтедобычи и экспорта. Кроме того, негативное влияние оказывают новости о том, что Ливия возобновила добычу на крупнейшем в стране месторождении. Цены на базовые металлы сегодня двигаются разнонаправленно. Алюминий опустился на 0,28%, медь поднялась на 0,15%, никель прибавил 0,05%. Азиатские рынки сегодня растут, рынки Японии и Австралии изменяются слабо. Nikkei 225 снизился на 0,04%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries опустился на 0,26%.

Биржи материкового Китая Гонконга, а также Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Сегодня В США выйдут данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, данные об объеме заказов промышленных предприятий в августе, а также внешнеторговый баланс за август. Сенат США проведет голосование о назначении Р.Куорлза заместителем председателя Федеральной резервной системы по надзору за банковским сектором вместо ушедшего в отставку в апреле Д.Тарулло. В Сент-Луисе (США) глава ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямс выступит на банковской конференции. Во Франкфурте-на-Майне пройдет конференция Европейского центрального банка. В России сегодня МРСК Северного Кавказа, Юнипро, ФосАгро, Т Плюс, ГАЗ и Норникель проведут заседание совета директоров. РуссНефть закроет реестр на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое пройдет 7.11.2017.

Мы ждем негативного открытия российского рынка в пределах 0,1%

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