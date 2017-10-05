Открытие Брокер: Старт торгов будет нейтральным на фоне отсутствия рыночных идей

По итогам торгов 4 октября индекс ММВБ символически вырос на 0,01% до 2077,09 п., а РТС укрепился на 0,64% до 1137,14 п. Российский рынок продолжает топтаться на одном месте, реагируя на малые движения в нефти или рубле. Собственная экономика рынок не впечатляет, хотя для этого есть вполне весомые поводы. Индекс активности в сфере услуг вырос до 55,2 в сентябре против 54,2 в августе. Более того, отмечается, что существенно вырос объём новых заказов в сфере услуг. Общий показатель деловой активности повысился до 54,8 п. В конце дня заметно прибавили бумаги нефтегазового сектора, которые отреагировали на существенное падение запасов нефти в США: «Газпром» (+0,81%), «Роснефть» (+0,68%), «Сургутнефтегаз» (+0,21%). Акции «Аэрофлота» добирались до отметки 187,75 за штуку, но к вечеру надежды спекулянтов на расширение бизнеса за счёт конкурентов иссякли, после чего бумага просела на 0,91%. У «Вим-Авиа» появились заинтересованные в покупке компании инвесторы. Бумаги «Дикси» (+0,65%) пользовались спросом на решении ФАС одобрить выкуп до 44,4% акций, что может привести к восстановлению оферты для миноритариев. После нескольких дней роста корректировался сектор металлургии, да и крепнущий рубль способствовал этому: ГМК «Норильский никель» (-0,39%), НЛМК (-0,05%), «Северсталь» (-0,59%). Кроме того, к закрытию в лидерах роста и падения оказались: ап «Мечел» (+4,21%), ТМК (+2,55%), «Татнефть» (+2,46%), Московская биржа (+1,52%), а также «М.Видео» (-2,08%), «Магнит» (-1,55%), «Ростелеком» (-1,49%).

Отечественная валюта смогла укрепить свои позиции. В данном случае можно говорить, что влияние макроэкономической статистики вовсе не было слабым. К тому же, Росстат в очередной раз зафиксировал нулевые темпы недельной инфляции. Таким образом, с начала года накопленная инфляция составила лишь 1,7%. Дополнительным фактором поддержки российской валюты стали аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин разместил (ОФЗ-ПД) выпуска 26221 с погашением 23 марта 2033 года в объёме 20 млрд рублей. Спрос составил 68,48 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,9%. На втором аукционе инвесторам были предложены (ОФЗ-ПД) выпуска 26220 с погашением в декабре 2022 года в объёме 8,946 млрд рублей. Спрос составил 48,148 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,59%. Соответственно, можно говорить о том, что рынок ОФЗ вновь интересен инвесторам. Стоит также вспомнить о том, что министр сельского хозяйства РФ А. Ткачёв заявил о том, что экспорт агропромышленной продукции в текущем году достигнет $20 млрд. Иными словами, не нефтью единой живёт положительное сальдо торгового баланса. К вечеру среды доллар слабел на 0,37% до 57,687, а евро снижался на 0,35% до 67,82.

Американские торги в очередной раз завершились рекордами. ADP Services сообщила о том, что в сентябре частный сектор американской экономики создал 135 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 125 тыс. В какой-то мере это говорит об ослаблении оснований повышать ставку. С другой стороны, экономика США остаётся сильной даже на фоне ураганов. Индекс деловой активности в сфере услуг подрос в сентябре до 55,3 п. по сравнению с 56,0 п. в августе. Между тем, Индекс ISM в сфере услуг подскочил до 59,8 п. при ожиданиях 55,5 п. Это наиболее высокое значение индекса с середины 2005 года. Большинство секторов показали плюс, хотя финансы и IT были под небольшим давлением: Goldman Sachs (-0,54%), Apple (-0,65%), AMD (-0,82%), J.P. Morgan (-1,02%). По итогам дня DJIA подрос на 0,09% до 22661,64 п., а S&P 500 укрепился на 0,12% до 2537,74 п.

Азиатские торги начинались со снижения, но затем индексы вышли в плюс. Японский рынок пытался расти на относительно слабой иене, но Nikkei 225 находится вблизи максимума с 2015 года. Вновь стоит отметить, что торговая активность была ниже обычной, так как рынки Южной Кореи и Китая закрыты с начала недели, а в четверг к ним вновь присоединился Гонконг. Австралийский доллар отступал на фоне слабых данных по розничным продажам, но это также оказывало позитивное влияние на местный фондовый рынок. В августе розничные продажи снизились на 0,6% по сравнению с июлем и ожиданиями роста на 0,3%. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств находилась в районе 2,328%. К 8:25 (мск) Nikkei 225 – 20616,66 п. (-0,05%).

Нефть торговалась без существенной волатильности. Минэнерго США сообщило о том, что на неделе, завершившейся 29 сентября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 6 млн бар. до 465 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,6 млн бар., а дистиллятов упали на 2,6 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 213 тыс. бар. в сутки до 7,2 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,2 млн бар. общих топливных поставок в сутки (+1,9% за год), 9,5 млн бар. бензина в сутки (+1,3% за год), а также 4 млн бар. дистиллятов в сутки (+12,0% за год). Производство нефти на отчётной неделе выросло на 14 тыс. бар. до 9,561 млн бар. в сутки. Более того, отмечается, что поставки из США увеличились до рекордных

1,98 млн бар. нефти в сутки, что связывают с весьма большим разрывом в стоимости Brent и WTI. Таким образом, американская статистика преимущественно находится на стороне «медведей». Однако на рынке есть и позитивные новости. В Москву прибыл король Саудовской Аравии. Ожидается, что главы РФ и СА проведут переговоры, включая планы действия на рынке нефти. Президент РФ В. Путин говорил о том, что он допускает продление соглашения по ограничению добычи за рамки I квартала 2018 года. Более того, он считает разумным продлить действие соглашения до конца 2018 года. В качестве долгосрочного риска для рынка в Barclays видят рост числа электромобилей на дорогах, а также повышение топливной эффективности автомобилей с ДВС. К 2025 году это приведёт к сокращению мирового потребления нефти на 3,5 млн бар. в сутки. Если же треть продаж автомобилей будут занимать электрокары, то спрос может упасть на 9 млн бар. в сутки. К 8:45 (мск) Brent – $55,84 (+0,07%), WTI – $49,95 (-0,06%), золото – $1277,7 (+0,07%), медь – $6535,63 (+0,19%), никель – $10640 (+0,24%), палладий – $923,45 (+0,41%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,33. К 8:45 (мск) EUR/USD – $1,176 (-0,01%), GBP/USD – $1,324 (+0,0%), USD/JPY – 112,71 (-0,07%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 15:30 (мск) – торговый баланс США за август и первичные обращения за пособием по безработице,

- в 16:00 (мск) – инфляция в РФ,

- в 16:15 (мск) выступает с речью глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс,

- в 17:00 (мск) – промышленные заказы в США, также в это время выступит глава ФРБ Филадельфии П. Харкер,

- в 23:30 (мск) – речь главы ФРБ Канзаса Э. Джордж.

Российский рынок продолжит консолидироваться в пределах +/- 0,5%. Сильных внешних сигналов нет.

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