ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Снижение цен ytanb на фоне роста добычи и экспорта из США

Цены нефти по итогам дня немного снизились. Такую итоговую просадку цен можно увязать с вышедшими данными об очередном росте добычи нефти в США. Другим важным обстоятельством последовавшего снижения цен можно назвать объем экспорта сырой нефти из США. Он взлетел до исторического максимума в почти 2 мб/д, породив всплеск опасений относительно избытка предложения на мировом рынке.

EIA сообщило, что за неделю, закончившуюся 29 сентября 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 6,023 мб (до 464,963 с 470,986 мб неделей ранее). Таким образом, запасы вновь подныривают под кривую прошлого года.

Напомним, что по оценкам Американского института нефти (API) запасы сырой нефти за прошедшую неделю неожиданно и довольно сильно (-4,08 мб) сократились, а запасы бензина выросли на 4,91 мб., достигнув рекордного с января значения. (Запасы в Кушинге: +2,08 млн. - рекордное значение с марта; запасы дистиллятов: -0,584 млн.). Опрошенные агентством Bloomberg эксперты не прогнозировали столь же резких изменений. По их мнению, запасы сырой нефти снизились лишь на 0,45мб, а запасы бензина выросли лишь на 1,0 мб. (По другим пунктам: запасы дистиллятов: -1.5 мб запасы сырой нефти в Кушинге: +1.8 мб.). Но это были прогнозы.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива выросли на 1,6 мб. Стратегические запасы похудели еще на 1,0 мб. Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,706 мб/д., а импорт нефти и нефтепродуктов снизился 1,506 мб/д (до 2,751! с 4,257 мб/д неделей ранее). Это своеобразный рекорд, который вероятно, требует особенного внимания. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю похудели на 7,1мб, приблизившись к уровням двухлетней давности. (Так что стратегия ОПЕК+ на «усушку-утруску» запасов работает).

Но и на этот раз главную интригу вновь несли данные по добыче. После провала на 749 тыс. баррелей на начало сентября и последующих трех недель восстановления большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 29 сентября, выросли еще на 14 тыс. баррелей в сутки (до 9,561 с 9,547 мб/д неделей ранее). По итогам пяти недель (со времени до урагана) рост добычи составил 31 тб/д. Это новый «посткризисный» рекорд (после снижения цен нефти). Теперь добыча лишь на 49 тб/д. (0,5%) ниже максимумов 2015 года.

Но, представляется, что еще более важным является продолжающийся рост добычи. Пусть он происходит не столь впечатляюще, как после провала. Но и зафиксированный на прошедшей неделе тем роста добычи, если он смог бы продолжиться еще полгода, дал бы прибавку в добыче в 0,364 мб/д (что очень внушительно) и, конечно, смог бы внести полный «раздрай» в наблюдающееся сейчас относительное единство действий подписантов соглашения ОПЕК+. Можно ожидать, что настороженность быков будет расти, и цены с все большей опаской будут реагировать на рост добычи. Так что оставшееся до максимума добычи небольшое расстояние должно начать производить на цены негативное впечатление.

Другая аналитика