ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением в пределах 0.2-0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2075-2080 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.

• Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок вновь перейдет в состояние бокового движения в ожидании новых внешних стимулов. Неопределенный внешний фон пока не способствует направленному движению индекса ММВБ.

• Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. В контрактах на «черное золото» не исключено формирование назревшего коррекционного отскока вверх от достигнутого накануне двухнедельного минимума.

• Некоторое влияние на ход локальных торгов также может оказать публикация ряда важных статистических показателей в США, среди которых стоит отметить еженедельные данные по изменению объема первичных заявок на пособия по безработице (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.01%) и РТС (+0.64%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивная динамика долларового индекса РТС была в полной мере обеспечена заметным внутридневным укреплением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Вместе с тем, рублевый индекс ММВБ продемонстрировал лишь минимально возможное символическое повышение. Таким образом, он продолжил свое шестидневное безыдейное боковое движение в рамках необычно узкого коридора 2065-2086 п.

Стимулом для столь нехарактерной пассивности участников локальных торгов выступила невыразительная динамика нефтяных фьючерсов, которая была вызвана неоднозначной статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежие данные указали на неожиданно масштабное недельное сокращение запасов сырой нефти и дистиллятов наряду с превзошедшим ожидания увеличением запасов бензина. Как мы видим, фьючерсы на «черное золото» вновь оказались лишены объективной причины для направленного движения. Впрочем, в результате состоявшегося в предыдущие дни падения контракты на нефть накопили некоторый технический потенциал для коррекционного отскока вверх, который может реализоваться в конце текущей недели.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров повышения среди голубых фишек вновь стали бумаги Московской биржи (MOEX RM, +1.52%). Они продолжали пользоваться спросом после недавней публикации операционных результатов эмитента, указавших на увеличение объемов торгов на рынках Московской биржи на 7.8% по итогам сентября 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Состоявшийся месячный прирост объемов торгов указывает на соответствующее увеличение комиссионного дохода эмитента. Добавим, что в ходе вчерашних торгов акции Московской биржи сумели преодолеть ближайший уровень сопротивления, располагавшийся в районе 118 руб. Теперь они имеют потенциал для дальнейшего восходящего движения в диапазон 120-125 руб.

Акции Газпром (GAZP RM, +0.81%) закрылись сильнее рынка на фоне позитивного заявления главы газодобывающей компании Алексея Миллера. Он сообщил, что в текущем году «Газпром» поставит исторический рекорд по объемам экспортных поставок газа в Европу. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в акциях «Газпрома» пока не выглядит позитивной. В середине вчерашних торгов они обновили свой месячный минимум, но сумели отскочить вверх от ближайшего уровня поддержки, расположенного в районе 120 руб.

Заметно лучше рынка также торговались бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.94%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.46%), Мечел-ап (MTLRP RM, +4.21%), ТМК (TRMK RM, +2.55%), Башнефть-ап (BANEP RM, +1.33%).

Существенно хуже рынка вчера выглядели многие представители сектора розничной торговли: Магнит (MGNТ RM, -1.55%), Лента др (LNTA RM, -1.26%), М.Видео (MVID RM, -2.08%), Детский Мир (DSKY RM, -0.39%). В то же время акции торговой сети Дикси (DIXY RM, +0.65%) имели собственный стимул для умеренного прироста. Вчера стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России разрешила дочерней компании эмитента приобрести до 44.36% голосующих акций материнской "Дикси Групп". Таким образом, недавнее решение совета директоров ГК Дикси о расширении программы выкупа акций торговой сети на сумму до 5 млрд руб. будет реализовано.

Отметим также резкую внутри дневную просадку бумаг ДВМП (FESH RM, -7.33%). Поводом для агрессивных распродаж стало сообщение о том, что Дальневосточное морское пароходство будет выкупать свои акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 3.87 руб. за бумагу, что существенно дешевле их текущей биржевой цены.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.05%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.05%. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно понизился.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.

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