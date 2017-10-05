Курс доллара 57.7832   Курс евро 67.9357  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии5 октября 2017 г.ГК Forex Club: Рубль будет расти все больше
сегодня
09:46

ГК Forex Club: Рубль будет расти все больше

USD/RUB может ускорить падение в ближайшие дни, так как начнут работать сразу два фактора.

Во-первых, нефть явно устала падать, подойдя к сильной отметке 55,00 долл./барр. К тому же, опубликованные в среду данные от Минэнерго США подтвердили резкое сокращение запасов нефти на 6 млн баррелей, хотя днем ранее API указывал на увеличение резервов энергоносителя в подземных хранилищах. Вероятно, до конца недели мы будем наблюдать коррекцию Brent с ближайшей целью на отметке 56,80 долл./барр.

Во-вторых, доллар США может начать падение. Тут и коррекция после продолжительного роста, и ожидания по поводу отчета по рынку труда. Есть предположения, что показатели окажутся ниже прогнозных, а это серьезно понизит шансы на повышение ставки ФРС до конца года.

В текущих обстоятельствах USD/RUB может продолжить падение в район 57,00

Другая аналитика

сегодня
10:16
АО "Альфа-Банк": Активность игроков сошла на нет?
сегодня
10:08
ИК ЛМС: Открытие рынка сегодня пройдёт снижением в пределах 0,1%
сегодня
09:58
Открытие Брокер: Старт торгов будет нейтральным на фоне отсутствия рыночных идей
сегодня
09:53
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Снижение цен ytanb на фоне роста добычи и экспорта из США
сегодня
09:49
ИК "Норд Капитал": Аналитический обзор российского рынка
сегодня
09:46
ГК Forex Club: Рубль будет расти все больше
сегодня
09:40
ИФК «Солид»: Московская биржа порадовала инвесторов
вчера
17:23
Альпари: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро до 57,78 руб. и 67,93 руб. соответственно
вчера
16:24
АО "Альфа-Банк": Американский рынок акций: Текущий рост индекса и очередные покупки акций?
вчера
16:14
Открытие Брокер: Рынок завершит торги вблизи уровней открытия из-за отсутствия идей
вчера
15:52
СПБ: Обзор рынка иностранных акций
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»