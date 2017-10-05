ГК Forex Club: Рубль будет расти все больше

USD/RUB может ускорить падение в ближайшие дни, так как начнут работать сразу два фактора.

Во-первых, нефть явно устала падать, подойдя к сильной отметке 55,00 долл./барр. К тому же, опубликованные в среду данные от Минэнерго США подтвердили резкое сокращение запасов нефти на 6 млн баррелей, хотя днем ранее API указывал на увеличение резервов энергоносителя в подземных хранилищах. Вероятно, до конца недели мы будем наблюдать коррекцию Brent с ближайшей целью на отметке 56,80 долл./барр.

Во-вторых, доллар США может начать падение. Тут и коррекция после продолжительного роста, и ожидания по поводу отчета по рынку труда. Есть предположения, что показатели окажутся ниже прогнозных, а это серьезно понизит шансы на повышение ставки ФРС до конца года.

В текущих обстоятельствах USD/RUB может продолжить падение в район 57,00

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