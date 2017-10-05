ИФК «Солид»: Московская биржа порадовала инвесторов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55,8 за баррель на фоне вышедших противоречивых данных отраслевой статистики, указавших на существенное снижение запасов нефти в США при одновременном росте производства «черного золота» в США до 2-х летнего максимума и росте экспорта нефти из США до исторического максимума.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2077 пунктов), предполагая в дальнейшем увидеть продолжение попыток этого фондового индикатора выбраться из затянувшейся консолидации, характерным признаком которой остаются невысокие обороты торгов.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду не показали единой динамики при оборотах торгов на 18% выше среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,01% из-за снижения котировок акций нефтегазового гиганта Royal Dutch Shell (-0,9%) и компании Centrica (-6,1%), занимающейся хранением и поставками газа. Французский индекс CAC (-0,08%) просел на фоне падения в цене акций ритейлера Carrefour (-1,8%) и банка BNP Paribas (-1,8%). Немецкий DAX (+0,53%) вырос, а повышением в нем выделились акции автоконцернов BMW (+2,7%) и Volkswagen (+2,3%). Испанский фондовый индекс IBEX (-2,85%) упал из-за намерения Каталонии объявить независимость.

Фондовый рынок США в среду продолжил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос ещё на 0,09% и достиг нового исторического максимума, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций компании UnitedHealth Group (+0,9%) и конгломерата 3M (+0,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,04%) тоже достиг рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,12%) также оказался на новом историческом максимуме при оборотах торгов на 14% ниже среднемесячных.

Рынок акций РФ в среду прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0,01% при оборотах торгов на 28% ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций "Газпрома" (+0,8%) и "Татнефти" (+2,5%). Подъемом на российском рынке акций в среду также выделились акции "Московской биржи" (+1,5%), отреагировавшие ростом на опубликованные биржей данные по оборотам за сентябрь. В частности, общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2017 года вырос на 7,8% по сравнению с сентябрем 2016 года. При этом значительный рост объемов торгов зафиксирован на рынке драгметаллов (рост на 67%), денежном рынке (рост на 25%), а также на рынке акций (рост на 8,1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. На следующей неделе умеренное негативное влияние на поведение котировок отдельных акций и в целом на динамику индекс ММВБ могут оказать запланированные закрытия реестров для получения дивидендов по акциям "ММК", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "НЛМК", "МТС" и "ФосАгро".

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