Альпари: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро до 57,78 руб. и 67,93 руб. соответственно

Российский рубль в среду неплохо себя чувствует в парах с иностранными валютами. Доллар США снижается к середине дня на 0,3% и стоит 57,71 руб. Евро торгуется по 67,92 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 5 октября, составляют 57,78 руб. за американскую валюту и 67,93 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 15 и 5 копеек соответственно.

Сырьевой рынок продолжает продавать. Баррель Brent днем стоит $55,71 (-0,5%). Вчерашние данные по запасам энергоносителей от API показали, что запасы сырой нефти упали за неделю к 29 сентября на 4,08 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 4,91 млн баррелей. Запасы дистиллятов все еще снижаются, но для данного времени года это нормально.

В глаза бросается сохранение тренда на понижение в параметрах запасов нефти при том, что ввод заводов в полную эксплуатацию после ураганов уже состоялся. В то же время, потребность населения в бензине отступает в силу сезонного фактора. Очень информативными будут сегодняшние цифры от Минэнерго США: усредненный рыночный прогноз не исключает снижения запасов черного золота на 450 тыс. баррелей.

Сегодня появилась информация о намерении Минфина РФ продолжать покупки валюты. В период с 6 октября по 7 ноября текущего года ведомство приобретет валюты на 76 млрд руб. На покупку валюты Минфин в этот раз направляет далеко не весь объем дополнительного нефтегазового дохода. Ежедневно ведомство будет покупать валюты на 3,5 млрд руб. Агентом в данных операциях выступает ЦБ, но у Минфина есть вариант самостоятельного выхода на биржу, хотя этот сценарий не использовался как основной.

Обычно рубль никак не реагирует на участие Минфина в торгах. Покупки размыты в течение дня и особенного влияния на поведение курсов не оказывают. Они могут выступать вспомогательным драйвером, но не основным, так как объемов не хватает.

Анна Бодрова, старший аналитик

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