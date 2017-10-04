Открытие Брокер: Рынок завершит торги вблизи уровней открытия из-за отсутствия идей

К 15:10 (мск0 индекс ММВБ укреплялся на 0,04% до 2077,59 п., а РТС подрастал на 0,6% до 1136,66 п. Российский рынок продолжает топтаться на месте, так как отсутствуют значимые идеи роста или снижения. Спекулянты озабочены лишь локальным противоборством в отдельных бумагах. Акции Московской биржи растут почти на 1,5% в надежде, что достаточно высокие объёмы торгов будут транслированы в повышение дивидендных выплат. После нескольких дней роста выдыхается оптимизм в бумагах металлургов: ГМК «Норильский никель» (-0,45%), НЛМК (-0,05%), «Северсталь» (-0,86%). Бумаги «Аэрофлота» подскочили до 187,75 рублей за штуку, но на этом надежды спекулянтов на расширение бизнеса за счёт конкурентов иссякли, поэтому бумага просела на 1,2%.

«Россети» (-1,13%) не планируют выходить на рынок с новыми заимствованиями. ФАС разрешило «Дикси» (+0,65%) выкупить до 44,4% своих акций. К середине дня в лидерах и аутсайдерах также оказались: ап «Башнефть» (+1,26%), ТМК (+1,12%), Yandex (+1,12%), а также ао «Башнефть» (-2,18%), ап «Мечел» (-1,47%), «Ростелеком» (-1,47%). Бумаги «Мегафона» (+0,47%) приходят в себя после продажи пакета 5,65% акций, принадлежащих Telia, по ускоренной подписке.

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ достиг 55,2 в сентябре по сравнению с 54,2 в августе, а сводный индикатор поднялся до 54,8 п.

Рубль незначительно укреплялся на фоне ослабления доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3215 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,44%, недельная сократилась до 8,54%, а месячная осталась на уровне 8,68%. Минфин в среду проводит два аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены (ОФЗ-ПД) выпуска 26221 в объёме 20 млрд рублей. Спрос составил 68,48 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,90%. Дата погашения 23 марта 2033 года. Аукцион стоит признать успешным, если вспоминать предыдущую неделю, когда наблюдался явный провал. Вновь стоит обратить внимание, что спрос на ОФЗ начинает существенно возрастать, когда доходность приближается к 8%, или падать, когда доходность движется к 7,5%. Более того, существенной разницы в длительности обращения бумаг почти нет. К 15:10 (мск) USD/RUB – 57,567 (-0,57%), EUR/RUB – 67,825 (-0,33%).

На рынках пока не видят особых последствий каталонского референдума, но в среду тема эскалации противостояния местного общества и центральных властей в Мадриде оказывает давление на все европейские площадки. Испанский IBEX 35 терял почти 2,5%, а основной вклад в «медвежий» настрой вносили бумаги местных банков. В среду может прерваться полоса роста Stoxx 600 длиной в девять сессий. Однако не обошлось и без позитива. Производители автомобилей отреагировали ростом на сильные данные по продажам автотранспорта в США: BMW (+1,83%), Renault (+0,78%), Volkswagen AG (+1,7%). Бумаги металлургической Thyssenkrupp AG провалились на 3,7% после объявления о том, что компания планирует выделить активы по литейно-прокатному производству в отдельный бизнес. И немного о статистике. Сводный индикатор деловой активности еврозоны вырос в сентябре до 56,7 п., а индекс в сфере услуг – до 55,8 при прогнозе 55,6. В Великобритании индекс активности в сфере услуг повысился до 53,6 с 53,2 в августе. Объём розничных продаж в еврозоне снизился за август на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%. В годовом выражении наблюдался рост на 1,2% при ожиданиях роста на 2,6%. К 15:10 (мск) DAX – 12921,18 п. (+0,14%), CAC 40 – 5349,18 п. (-0,34%), FTSE 100 –7462,36 п. (-0,08%).

Президент РФ В. Путин не исключил продления соглашения OPEC+ за рамки конца I квартала 2018 года. Более того, он полагает разумным продлить действие до конца 2018 года. В Ливии возобновилась работа на месторождении Шарара, что возвращает на рынок около 230 тыс. бар. в сутки. Важнейшим событием вечера будет отчёт Минэнерго США. Отчёт API показал снижение запасов нефти на 4,1 млн бар., но больше интереса вызывает статистика по добыче. Если производство продолжит расти, то есть риск дальнейшего снижения котировок. На прошлой неделе производство нефти в США увеличилось до 9,547 млн бар. в сутки. К 15:10 (мск) Brent – $55,83 (-0,30%), WTI – $50,31 (-0,22%), золото – $1283,8 (+0,72%), медь – $6542,24 (+0,13%), никель – $10745 (+1,18%), палладий – $922,65 (+0,63%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 93,13. К 15:10 (мск) EUR\USD – $1,178 (+0,37%), GBP/USD – $1,327 (+0,28%), USD/JPY – 112,4 (-0,43%).

По данным ADP Services, в сентябре частный сектор американской экономики создал 135 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 228 в августе. Фьючерс на индекс доллара не проявил существенной реакции, но он уже довольно сильно упал на ожиданиях слабых данных. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,1% перед началом регулярных торгов. Существенных поводов для больших движений на российском рынке нет. Индексы незначительно реагируют на движения в рубле и нефти. Отдельные бумаги отыгрывают локальные новости. Закрытие торгов ожидается в пределах +-0,5%.

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