ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent снова под давлением, но сильно снижаться не будет

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили пребывать под давлением на признаках того, что в США начали расти запасы бензинового топлива.

По данным Libertex, rонтракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 4 октября в 11.30 по московскому времени торговались на уровне 55,58 доллара за баррель, потеряв с открытия недели 2,1%. Американский эталон WTI находился в районе 50,14, снизившись за этот период на 2,8%.

Американский институт нефти (API) в рамках своей выборки по итогам прошлой недели вчера зафиксировал рост запасов бензина на 4,9 миллиона баррелей. Данные от API используются в национальном отчете Агентства энергетической информации.

Два фактора сейчас доминируют на новостном фоне. Первый, это рост числа буровых установок в США, который возобновился на прошлой неделе после семи недель снижения. Второй, увеличение запасов бензина, которое может сигналить, что спрос в крупнейшей экономике мира мог оказаться не таким масштабным, как полагали еще неделю назад.

Однако, на мой взгляд, эти факторы пока не создают поводов для масштабных распродаж. Прежде всего, рост запасов бензина в США может стать следствием того, что нефтеперерабатывающие заводы восполняют свои запасы, которые снизились из-за последствий урагана «Харви». Ну, а рост числа буровых в США, при позитивных прогнозах по темпам рост мирового спроса не критичен. Мы видим, что пока темпы роста добычи сланцевых компаний вряд ли будут превышать темпы роста мирового спроса.

Допускаю, что Brent на таком фоне может снизиться к отметке 53 доллара за баррель, но не более того. На этих уровнях он уже будет интересен для покупок. Фундаментально обоснованным коридором колебаний сейчас продолжает оставаться область 53-60, или 55-62 в зависимости от ситуации вокруг нефтепровода Киркук-Сейхан, который Реджеп Эрдоган грозился перекрыть в случае провозглашения независимости Иракского Курдистана.

Валерий Полховский, аналитик

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