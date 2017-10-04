Альпари: Индекс ММВБ проведет эту сессию в пределах 2060-2095 пунктов

Российский рынок акций в среду открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие индексы РФ не демонстрируют направленного движения. Список лидеров снижения возглавляют бумаги «Ростелекома» и промышленного холдинга «Мечел». В плюсе торгуются акции «Мегафона» и гиганта авиаперевозок «Аэрофлота».

Внешний фон к сегодняшнему торговому дню сформировался неоднородным. Американские рынки завершили минувший день очередным заходом к максимумам, фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка отступает. Цены на нефть держатся в красной зоне. Баррель нефти сорта Brent торгуется по $55,74 (-0,46%). Опубликованный накануне отчет API по запасам оказался смешанным – инвесторы будут ждать официальной точки зрения Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов, чтобы начать реагировать.

Курс пары евро/доллар в среду утром слегка повышается. Основные торги идут вокруг 1,1750 (+0,1%). Сегодня рынок продолжит оценивать реалистичность разговоров о кандидатах на пост преемника главы ФРС Джанет Йеллен – сейчас это основная рыночная интрига.

Рубль в начале сессии дорожает в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 57,76 руб. (-0,2%). Сегодня Минфин РФ планирует выступить с аукционом по размещению ОФЗ, спрос на которые будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Пока все смотрится нейтрально, в первой половине дня может быть виден чуть больший, чем обычно, спрос на рубли.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2060-2095 пунктов.

В первой половине 2017 года фонды развивающихся рынков Templeton Developing Markets Trust и Templeton Emerging Markets Fund, входящие в группу Марка Мобиуса, приобрели американские депозитарные расписки «Сбербанка» на $15,8 млн и $3 млн соответственно (в совокупности это 1 млрд руб.). Стоит напомнить, что в первом квартале 2014 года сразу несколько фондов Мобиуса, в том числе Developing Markets Trust, избавились от всех акций банка – на тот момент фонды Templeton владели бумагами на $37,6 млн.

Новость говорит о том, что глобальные инвесторы привыкают к санкциям и геополитическому противостоянию России с Западом. Дешевая фундаментальная оценка делает свое дело, жажда наживы побеждает страх. Стоит также отметить, что зачистка российской банковской системы со стороны ЦБ РФ ведет к концентрации активов и капитала в наиболее крупных, прежде всего, государственных банках. «Сбербанк» – главный бенефициар политики ЦБ РФ. Мы не исключаем, что контрольные пакеты акций «Открытия» и «Бинбанка» в итоге будут переданы «Сбербанку». Депозитарные расписки «Сбербанка» уже превысили наш таргет в 200 руб., который изначально некоторым на рынке казался очень смелым. Возможно, мы повысим оценку обыкновенных акций «Сбербанка» в самое ближайшее время.

В среду заседания советов директоров проведут авиаперевозчик «ЮТэйр», «МРСК Волги», золотодобывающая компания «Полюс», «Транснефть», энергетическая компания «Энел Россия». Внеочередное собрание акционеров проведет ритейлер «О’Кей». Индекс деловой активности в сфере услуг опубликуют страны Евросоюза и США. Данные по розничным продажам выйдут в ЕС. Штаты представят статистику по количеству безработных в несельскохозяйственной отрасли и коммерческим запасам нефти. С речью выступят глава ЕЦБ Марио Драги и руководитель ФРС США Джанет Йеллен.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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