ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти вернулись в расторгованный диапазон

Рынок энергоносителей. Цены нефти вернулись в расторгованный диапазон Цены нефти за прошедшие сутки еще немного снизились. В результате цены теряют уже чуть менее 5 долларов за баррель от недавних максимальных отметок. Тем самым игроки, обозначив желание зафиксировать прибыли по длинным позициям, в рамках установленной с конца июня восходящей тенденции, (особенно фазы с конца августа), показали, что сильно сомневаются в возможности дальнейшего роста цены. Происходившее корректирующее движение оказалось более, чем выразительным и уже привело цены в хорошо обторгованный еще в начале года диапазон. Теперь чисто технически по цене естественно было бы ждать периода консолидации в привычном диапазоне.

Впрочем, поведение цен часто срамит естественные ожидания. Цена бензина на торгах во вторник немного подросла. Противофазной, по мнению Американского института нефти, была и динамика запасов нефти и бензина. Согласно вышедшим данным API запасы сырой нефти неожиданно и довольно сильно (-4,08 мб) сократились, а запасы бензина выросли на 4,91 мб., достигнув рекордного с января значения. (Запасы в Кушинге: +2,08 млн. - рекордное значение с марта; запасы дистиллятов: -0,584 млн.). Опрошенные агентством Bloomberg эксперты не прогнозируют столь же резких изменений. По их мнению, запасы сырой нефти снизились лишь на 0,45мб, а запасы бензина выросли лишь на 1,0 мб. (По другим пунктам: запасы дистиллятов: -1.5 мб запасы сырой нефти в Кушинге: +1.8 мб.). После выхода столь интересных данных API. В этом смысле понятен интерес, с которым рынок будет сегодня ожидать выхода официальных данных от EIA по запасам нефти. Но еще более интересными обещают быть данные о добыче. Напомним, что за последние три недели США смогли восстановить провал добычи, зафиксированный в начале сентября на фоне бушевавшего урагана. Теперь стоит вопрос о возможном достижении максимума добычи, зафиксированного 2 года назад. Казалось бы, достигнутые относительно высокие цены позволяют надеяться на дальнейшее увеличение роста добычи в США за счет роста активности американских сланцевиков. Напомним, что в прошедшую неделю буровая активность в США вновь подросла.

Другой важной интригой остается динамика добычи нефти от ОПЕК+. По подсчетам агентства Bloomberg, добыча Картеля в сентябре составляла 32.83 млн. баррелей в день, что на 120 тб/д больше, чем в августе. Саудовская Аравия увеличила объемы производства на 60 тб/д тыс. баррелей в день до 10.06 мб/д. Кувейт увеличил добычу на 50 тб/д до 2.76 мб/д. Через неделю узнаем полные публикуемые ОПЕК данные по добыче нефти картелем в сентябре. Производство в Ливии, как заявил глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла, через 2 — 3 дня после восстановления поставок с месторождения Шарара должно увеличиться с 0,8 до 1 мб/д. Из стран ОПЕК+ все чаще звучат ожидания, что Ливия и Нигерия остававшиеся за рамками соглашения со временем присоединяться к нему. Нигерия уже проявляет к этому растущую готовность. Ливия скорей всего будет присоединяться чуть позднее.

Оценки дисциплины выполнения соглашения ОПЕК+, а также его эффективности самые высокие. Так по оценке главы Минэнерго РФ Александра Новака, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительные доходы от повышения цен на нефть в объеме от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей. Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года". Хотя эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке", - добавил Новак.

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