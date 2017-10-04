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mfd.ruАналитикаКомментарии4 октября 2017 г.ИК Финам: Рост заокеанских площадок удерживает ...
вчера
11:16

ИК Финам: Рост заокеанских площадок удерживает российские индексы от коррекции

Экономика США продолжает активное восстановление, и может ускориться до конца текущего года наряду с Европой и Японией, где также отмечается подъем, считают аналитики Julius Baer.

На этом фоне, по оценке Thomson Reuters, с начала текущего года наблюдается активность сделок по слиянию и поглощению, которые выросли порядка трех процентов до 2,430 трлн.$.

Лидером стали США, где с начала года сделок M&A было проведено на $901 млрд.

В свою очередь, сделка Роснефти с китайской China CEFC Energy на $9 млрд, вошла в топ-5 самых крупных в Азии.

По сообщению Financial Times, позиции фондов ЕМ в российских акциях на текущий момент превышают вес страны в индексе MSCI EM впервые за шесть лет, в то же время вес России в индексе MSCI EM составляет порядка 3%, что почти в два раза меньше показателей 2012 года.

Однако такая "любовь" инвесторов к российским активам отчасти связана с перекупленностью других рынков ЕМ, в частности индийского. Основными фаворитами фондов стали бумаги Сбербанка, Лукойла, Mail.ru, X5 и Яндекса.

На прошедших торгах нефтяные котировки продолжили снижение в ожидании окончания автомобильного сезона в США и активизации производителей сланцевой нефти.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на четыре млн барр., однако игроки предпочли обратить большее внимание на выросшие запасы бензина на те же четыре млн барр. и запасы в Кушинге, которые в свою очередь прибавили порядка двух млн барр.

Сегодня в 17.30 рынки будут отыгрывать официальную статистику от EIA. Поддержкой Brent на текущий момент являются отметки диапазона 55,70$-54,65$.

Несмотря на новые максимумы на европейских и американских площадках, российские индексы продолжают находиться в боковиках. По рублевому индексу ММВБ диапазон составляет 2065п.-2085п. и по фьючерсу на индекс РТС 112000п.-114500п.

За прошедшую торговую сессию фьючерс на $/рубль не претерпел особых изменений, и торгуется в рамках диапазона 57850п.-59300п.

Сегодня рынки будут ждать очередного выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в рамках конференции по банковской деятельности в 22.15 мск.

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