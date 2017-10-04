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mfd.ruАналитикаКомментарии4 октября 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением в ...
вчера
10:41

ИК ЛМС: Российский рынок откроется снижением в пределах 0,1%

Российский рынок откроется снижением в пределах 0,1% Американские индексы во вторник закрылись в плюсе. Поддержку рынку оказывают сигналы улучшения ситуации в экономике США, а также надежды на реформу налогового законодательства. S&P вырос на 0,22%, Dow Jones прибавил 0,37%, высокотехнологический индекс NASDAQ поднялся на 0,23%.

Сегодня фьючерсы на американские индексы слабо снижаются: S&P подешевел на 0,05%, Dow Jones – на 0,02%, NASDAQ – на 0,05%.

Цены на нефть во вторник снизились. Нефть дешевеет с начала текущей недели на сигналах увеличения добычи странами ОПЕК. Brent подешевела на 0,21% до $56.00, WTI опустилась на 0,32% до $50.42. Сегодня цены на нефть снижаются в ожидании данных о запасах энергоносителей в США. Brent подешевела на 0,52% до $55.71, а цена WTI – на 0,67% до $50.08. Цены на базовые металлы сегодня растут: алюминий растёт на 1,06%, медь - на 0,09%, никель - на 1,55%. Азиатские рынки сегодня не демонстрируют единой динамики: гонконгский индикатор приближается к максимуму за 10 лет, Япония в небольшом минусе. Nikkei225 опустился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 подешевел на 0,9%. Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в среду в связи с праздниками.

Сегодня в США опубликуют данные по ипотеке, сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг США, а также еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. В Еврозоне опубликуют окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок

(PMI) в еврозоне за сентябрь, а также данные о розничных продажах в августе. Во Франции обнародуют индекс потребительского доверия в сентябре. В России сегодня состоится заседание совета директоров в ЮТейр, МРСК Волги, Полюсе, Транснефти и Энел России. Окей проведет внеочередное общее собрание акционеров.

Мы ждем открытия российского рынка небольшим снижением в пределах 0,1% на фоне коррекции цен на нефть.

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