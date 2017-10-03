Открытие Брокер: На старте торгов возможна коррекция из-за снижения цен на нефть

По итогам торгов 3 сентября индекс ММВБ подрос на 0.05% до 2076,81 п., а РТС укрепился на 0,11% до 1129,90 п. В первой половине дня рубль слабел, поддерживая индекс ММВБ, а нефть снижалась, оказывая давление на нефтегазовый сектор. К вечеру ситуация поменялась на противоположную. Однако металлурги продолжают расти как на ожиданиях дивидендных выплат, так и на надеждах снижения производства в Китае из-за экологических проблем: «РусАл» (+3,4%), «ВСМПО-Ависма» (+2,37%), ГМК «Норильский никель» (+1,19%), НЛМК (+0,37%), «Северсталь» (+0,98%), ММК (+0,83%). Нефтяные бумаги смогли вырваться из утреннего негатива и завершить день преимущественно в плюсе: «Роснефть» (+0,37%), «ЛУКОЙЛ» (+0,31%). Абсолютным аутсайдером вновь стали бумаги «Мегафона» (-7,67%), которые подверглись распродажам после того, как стало известно о продаже по ускоренной подписке 5,65% акций, принадлежащих Telia, по цене в 585 рублей за штуку. На рынке также растёт убеждённость, что скандинавская компания может продать весь принадлежащий ей пакет в ближайший год. В лидерах дня оказались также бумаги Yandex на ожиданиях сильной отчётности. Акции «Аэрофлот» (+0,68%) продолжают капитализироваться на ожиданиях новых проблем в отрасли авиаперевозок, что позитивно скажется на загрузке самолётов крупнейшей авиакомпании.

Рубль начинал день с ослабления, но затем смог ликвидировать свои потери. Прежде всего, за это ответственна нефть, которая вернула дневные потери. В среду Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД 26221 в объёме 20 млрд рублей и остаток ОФЗ-ПД выпуска 26220 в объёме 8,946 млрд рублей. Соответственно, инвесторы могут заранее запасаться средствами для участия в аукционах. На прошлой неделе размещения были неудачные, что спровоцировало рост доходности на рынке ОФЗ. Кроме того, доллар немного ослаб на глобальном рынке, что также оказало поддержку отечественной валюте. К вечеру вторника доллар слабел на 0,02% до 57,90, а евро укреплялся на 0,18% до 68,055.

Американские индексы вновь обновили рекордные значения. Одним из лучших был сектор производителей автомобилей на фоне сильных продаж в сентябре, что вполне объясняется активными покупками в районах, которые пострадали от ураганов "Харви" и "Ирма": General Motors (+3,08%), Ford Motor Co. (+2,11%). Продолжили расти бумаги производителей стрелкового оружия на ожиданиях резкого повышения спроса из-за опасений более строгого законодательства об оружии: American Outdoor Brands (+2,41%), Ruger & Co. (+2,15%). Впрочем, почти во всех секторах настроения были позитивными. Однако стоит обратить внимание на то, что индекс S&P 500 подрос уже на 13,3% от уровня в начале года, Dow Jones поднялся почти на 15%, а NASDAQ вовсе поднялся на 21%. По итогам дня DJIA вырос на 0,37% до 22641,67 п., S&P 500 укрепился на 0,22% до 2534,58 п.

Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост, следуя за своими американскими коллегами. В Китае и Южной Корее продолжаются праздники. В Гонконге индекс достиг десятилетнего максимума. С начала года показатель подрос уже на 28%. В четверг гонконгский рынок не будет работать. В среду также не работает фондовый рынок Тайваня. Японский Nikkei 225 смог показать небольшой рост на старте, игнорируя укрепление иены до 112,55 за доллар, но всё же потом сполз в минус. Австралийский S&P/ASX 200 снижался в начале торгов на 0,7%. Наиболее заметные потери были в банковском и добывающем секторах. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии снизился до 52,1 в сентябре по сравнению с 53,0 в августе. К 8:25 (мск) Nikkei 225 – 20602,99 п. (-0,05%), Hang Seng – 28361,38 п. (+0,67%).

Нефть продолжила снижаться, игнорируя статистику по США. Накануне API сообщило о том, что на неделе, завершившейся 29 сентября, коммерческие запасы нефти сократились на 4,1 млн бар. Однако запасы бензина увеличились на 4,2 млн бар., а запасы дистиллятов упали на 584 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали сокращения запасов нефти на 1,5 млн бар., роста запасов бензина на 1,5 млн бар. и снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн бар. Однако среди спекулянтов преобладают опасения, что текущие цены будут продолжать стимулировать рост добычи в США, которая достигла 9,547 млн бар. в сутки. Американские компании также увеличили число активных нефтяных буровых на 6 единиц за прошлую неделю. И, наконец, высокие цены мотивируют производителей соглашения OPEC+ снижать свою дисциплину. Слабость котировок золота также продолжает отражаться на планах долгосрочных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 5 тонн до 854,30 тонн. К 8:45 (мск) Brent –

$55,74 (-0,46%), WTI – $50,1 (-0,63%), золото – $1278,8 (+0,33%), медь – $6531,22 (-0,03%), никель – $10760 (+1,32%), палладий – $922,4 (+0,60%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 93,24. К 8:45 (мск) EUR/USD – $1,177 (+0,26%), GBP/USD – $1,326 (+0,16%), USD/JPY – 112,56 (-0,29%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 11:00 (мск) – индексы деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор в еврозоне (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам),

- в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании,

- в 12:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне,

- в 15:15 (мск) – статистика занятости в частном секторе американской экономики от ADP Services (ожидается 125 тыс. новых рабочих мест),

- в 16:45 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор деловой активности в США от Markit,

- в 17:00 (мск) – индекс ISM США в непроизводственной сфере,

- в 17:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов,

- в 20:15 (мск) выступает президент ЕЦБ Марио Драги,

- в 22:00 (мск) выступает президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард,

- в 22:15 (мск) говорит председатель ФРС Джанет Йеллен.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Однако нефть вновь дешевеет, что будет давить на рубль и бумаги нефтегазового сектора. В секторе металлургов также возникла краткосрочная перекупленность, что будет препятствовать дальнейшему повышению. Впрочем, у рубля ещё будет небольшое спасение в виде аукционов ОФЗ. Если они пройдут удачно, то рубль сможет сохранить свои позиции в районе 57,8-58,8 за доллар.

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