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mfd.ruАналитикаКомментарии4 октября 2017 г.ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Индекс ММВБ: без...
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ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Индекс ММВБ: без новых драйверов нет роста, но и для снижения явных причин нет

Америка завершила финансовый год на исторических максимумах

Натужный рост фондовых индексов продолжался всю прошедшую неделю. Америка завершила финансовый год на исторических максимумах. Наш рынок умеренно подрос, отыгрывая небольшой приток капитала и позитив мировых площадок с одной стороны, и одновременно опасаясь конкретизации новых санкций с другой. Грядущая неделя обещает быть спокойной, Китайский фактор будет отсутствовать, и движение котировок акций будет зависеть в большей степени от корпоративных событий, чем от общеэкономических и геополитических факторов.

Взлетевшие котировки нефти поддержали слабеющий рубль

Референдум о независимости в Иракском Курдистане, последовавшие за этим официальные заявления Багдада и особенно Турции подняли котировки нефти на годовые максимумы, что поддержало начавший было слабеть рубль. Тем не менее, важная для формирования бюджета стоимость бочки в рублях поднялась до 3400р., то есть укрепление рубля сильно отстало от роста нефти. Эта тенденция может продолжиться, выход Норвежского фонда из российских активов способен перекрыть новые потоки кэрри-трейда. Наиболее безрисковой по-прежнему является покупка опционов CALL разных сроков (октябрь - декабрь) и страйков 58-60.

Индекс ММВБ: без новых драйверов нет роста, но и для снижения явных причин нет.

Индекс ММВБ без новых драйверов расти не хочет, но и для снижения явных причин нет. Видимо продлится ситуация последних недель – шаг вперед, два шага назад и наоборот. Начинает выходить отчетность за 3 квартал, что должно внести немного драйва в монотонное топтанье.

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