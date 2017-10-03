ИК "Норд Капитал": Утренний аналитический обзор

Прогнозы на текущий день:

• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением порядка 0,2-0,3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2070-2075 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2085, 2100 п.

• Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов локальный рынок перейдет в состояние бокового движения в ожидании новых внешних стимулов. Неблагоприятное влияние со стороны нефтяного рынка будет частично нивелировано вчерашним позитивным закрытием фондовых индексов США.

• Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут продемонстрировать заметное движение по факту вечерней публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,05%) и РТС (+0,11%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, они продолжили безыдейное боковое движение на ближних подступах к своим среднесрочным максимумам. Кроме того, вчера мы вновь наблюдали весьма невысокие обороты торгов на Московской бирже.

Одной из основных причин состоявшегося спада торговой активности на локальном рынке стала невыразительная динамика нефтяных фьючерсов. В течение всех вчерашних суток контракты на нефть сорта Brent консолидировались в рамках сравнительно узкого диапазона $55,7-$56,4. Ночная публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) не внесла полной ясности относительно ближайших перспектив, поскольку она носила противоречивый характер. Наряду с неожиданным недельным сокращением запасов нефти в США состоялось довольно масштабное увеличение запасов бензина. Теперь участникам сырьевого рынка остается лишь ожидать публикации еженедельных официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (EIA). Они выйдут сегодня в 17.30 МСК.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на рынке стала резкая просадка бумаг Мегафон (MFON RM, -7,67%). Они начали торги с сильным разрывом вниз и завершили их на минимальном внутридневном значении. Еще в понедельник вечером стало известно, что шведская Telia Company планировала продать на рынке 35 млн акций «Мегафона». Во вторник же вышла новость о том, что 38,5 млн акций (6,2% от акционерного капитала) российской компании были размещены по цене 585 руб. за бумагу, что оказалось на 8,45% дешевле уровня их предыдущего закрытия на бирже. Таким образом, в результате вчерашнего падения акции «Мегафона» приблизились к указанной цене продажи крупного пакета. Согласно неподтвержденным данным, Telia Company планирует реализовать оставшиеся 19% акций «Мегафона» в течение ближайшего года, что откажет давление на их стоимость в среднесрочном периоде.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0,92%), Русгидро (HYDR RM, -0,70%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1,41%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, -2,05%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.71%).

Опережающим приростом среди голубых фишек выделились бумаги МосБиржа (MOEX RM, +1,34%). Повышенный интерес к ним был связан с публикацией текущих операционных результатов эмитента. По итогам сентября 2017 г. общий объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это, в свою очередь, говорит об увеличении комиссионного дохода организатора биржевых торгов. На волне вчерашних покупок акции биржи приблизились к ближайшему уровню сопротивления, расположенному в районе 118 руб. Скорее всего, новая попытка преодоления указанной отметки окажется успешной.

Вновь заметно сильнее рынка торговались многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1,17%), Северсталь (CHMF RM, +0,98%), ММК (MAGN RM, +0,83%), Polymetal (POLY RM, +1,05%), RUSAL plc (RUAL RM, +3,40%), ВСМПО-АВИСМА (VSMO RM, +2,37%). Это было связано с невнятной динамикой нефтяного рынка, которая способствовала переключению внимания инвесторов и спекулянтов на акции экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору.

Среди указанных бумаг стоит выделить акции ВСМПО-АВИСМА, которые вчера сумели обновить свой исторический максимум. Стимулом для этого послужило недавнее сообщение эмитента об одобрении собранием акционеров выплаты полугодовых дивидендов в размере 762.68 руб. на бумагу, что составит порядка 4,5% от их текущей стоимости. Дивидендная «отсечка» по этим акциям назначена на 19 октября 2017 г.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,6%. Фьючерсы на золото торгуются с повышением порядка 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%.

С учетом утреннего падения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-неблагоприятное.

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