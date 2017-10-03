ИФК «Солид»: Нефтяная и экономическая статистика выступит драйвером рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $55,7 за баррель в ожидании публикации данных американского Минэнерго по запасам и производству «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2075 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть продолжение попыток этого фондового индикатора выбраться из сложившейся в последнюю неделю области консолидации, характерным признаком которой остаются сравнительно невысокие обороты торгов.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник выросли при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0,39% благодаря росту котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1,5%), BP (+1,3%) и банка HSBC (+1,3%). Французский индекс CAC (+0,32%) подрос на фоне повышения в цене акций ритейлера Carrefour (+2.7%) и авиастроительной корпорации Airbus (+1.3%). Немецкий фондовый рынок был закрыт в связи с национальным праздником. Испанский фондовый индекс IBEX (+0,02%) вышел в «плюс» из-за роста акций банков Banco Bilbao (+0,9%) и CaixaBank (+1,6%).

Фондовый рынок США во вторник продолжил подъем. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос ещё на 0,37% и достиг нового исторического максимума, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене акций компании UnitedHealth Group (+0,6%) и конгломерата 3M (+0,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (+0,23%) тоже достиг рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0,22%) также оказался на новом историческом максимуме при оборотах торгов на 20% ниже среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (+1,1%).

Рынок акций РФ во вторник слегка прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0,05% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций Норникеля (+1,2%) и Яндекса (+2,9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,11%) вырос чуть больше из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, происходящих событий и выходящих данных экономической статистики. Из числа последних сегодня стоит выделить ожидающиеся данные по деловой активности в России, Европе и США.

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