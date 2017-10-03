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mfd.ruАналитикаКомментарии4 октября 2017 г.ГК Forex Club: Рубль пойдет по протоптанному пути
вчера
09:47

ГК Forex Club: Рубль пойдет по протоптанному пути

USD/RUB вновь не показала примечательных движений, хотя цены на нефть продолжили падение. Пара тем временем умудрилась упасть к 57,79 на закрытии, хотя начала торги в районе 58,13.

Скорее всего, среда начнется подобным же образом: рубль поначалу ослабнет в связи с продолжающимся падением нефти. Пара может открыть торги чуть выше 58,00, однако в течение дня вновь продолжит дрейфовать вниз.

Во вторник вечером были опубликованы данные Американского института нефти (API), подтвердившие резкий скачок роста запасов бензина, что только усилило давление на Brent. Актив скатился в район 55,70 долл./барр. Прирост стал максимальным с января текущего года и составил 4,19 млн баррелей. Если и публикуемые сегодня данные Миинэнерго США подтвердят подобную динамику, Brent попытается протестировать поддержку 55,00. А это может надавить на рубль.

Ближе к концу недели внимание рынка переключится на встречу министров ОПЕК с Новаком, на которой вновь будет поднят вопрос о продлении соглашения по сокращению квот на добычу нефти.

В текущих обстоятельствах USD/RUB может начать торги выше 58,00, однако затем нацелиться на 57,50.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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