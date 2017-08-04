УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В пятницу, 4 августа, российский рынок немного корректируется вниз после нескольких дней роста. Индексы ММВБ и РТС снижаются на 0,4% и 0,5% соответственно. Вероятнее всего отечественный рынок отыгрывает вчерашнее падение цен на нефть на 0,8%, поскольку сегодня «черное золото» уже частично восстанавливает потери (+0,4% по Brent спот).

Дорожающая нефть стимулирует укрепление рубля, который сегодня прибавляет 0,2%, до 60,2 рублей за доллар. На этом фоне сегодня растут больше акции компаний, ориентированных на внутренний спрос: ритейлеры Дикси (+1,1%), Лента (+0,5%), O’Key (+0,2%) и мобильные операторы Мегафон (+0,9%) и МТС (+0,4%). Также в лидерах роста Mail.ru (+2,1%) и Сбербанк преф (+0,7%).

Дешевеют, напротив, экспортёры. В красной зоне торгуются акции всех нефтяных компаний: Татнефть (-2,3%), Сургутнефтегаз обычка (-2%), Лукойл (-1%). Лучше всех из сектора выглядит Роснефть (-0,1%), которая представила сильную отчетность за 2 квартал 2017 по МСФО, превзойдя прогнозы аналитиков по уровню EBITDA и чистой прибыли.

Из позитивных новостей можно отметить, что по данным EPFR за неделю, завершившуюся 2 августа, фонды, ориентированные на российские акции, показали приток в $40 млн после оттоков $25 млн за 20-26 июля. Вероятно, ралли в нефтяных котировках полностью нивелировало все опасения касательно последствий новых санкций и ответных мер со стороны России.

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