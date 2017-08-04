"Открытие Брокер" : Рубль попробует укрепиться на фоне данных по рынку труда в США

К 15:15 (мск) индекс ММВБ – 1960,89 п. (-0,22%), а РТС – 1025,53 п. (-0,38%). К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом минусе на низких объёмах. Участники торгов явно не решаются предпринимать активные действия перед выходом статистики в США. Между тем, в пятницу есть немного корпоративных событий. На руднике «Мир» компании «АЛРОСА» (-0,54%) произошло затопление. Впрочем, ситуация достаточно штатная и долгосрочно на производстве не отразится. «Роснефть» (+0,25%) сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, в I полугодии на 19,8% до 81 млрд рублей при увеличении выручки на 23,2%. Во II квартале прибыль выросла в 5 раз относительно предыдущего квартала до 68 млрд рублей.

«Башнефть» (-1,24%) сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 24% до 22,263 млрд рублей при увеличении выручки на 14%. В II квартале прибыль снизилась на 9,5% до 13,42 млрд рублей при росте выручки на 8,6%. «Соллерс» (-0,38%) сообщает о росте продаж автомобилей Ford в июле на 24%, а в январе-июле рост продаж достиг 8%. К середине торгов лидерами и аутсайдерами дня оказались: «Дикси» (+1,78%), «Полюс» (+1,63%), «Аптеки 36и6» (+1,43%), Yandex (+1,42%), а также «РусАл» РДР (-3,17%), «МРСК Центр» (-2,35%), «Сургутнефтегаз» (-2,22%), «Татнефть» (-2,09%). В целом, состояние рынка можно назвать консолидацией, но к вечеру ситуация способна существенно поменяться на выходе статистики по рынку труда в США.

Рубль торговался с переменным успехом. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3125 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 8,80%, недельная – до 9,03%, а месячная – до 9,22%. Собственно говоря, ставки говорят сами за себя. Дефицита рублей нет. Высокий туристический сезон в большей степени способствует спросу на валюту. В начале месяца также отсутствует потребность в рублях со стороны экспортёров. И, наконец, стремление некоторых нерезидентов вывести средства из РФ также давит на рубль. К 15:15 (мск) USD/RUB – 60,225 (-0,22%), EUR/RUB – 71,495 (-0,24%).

Европейские индексы демонстрировали незначительные изменения в ожидании ключевой статистики по США. Основные потери принесли секторы потребительских товаров, здравоохранения и финансов. В финансах продажи наблюдались на фоне слабого отчёта Swiss AG (-3,05%). Британский банк RBS (+2,25%) впервые за три года сообщил о прибыли за полугодие. И немного о статистике. Германские промышленные заказы выросли в июне на 1,0%, что оказалось выше прогнозов. К 15:15 (мск) DAX – 12180,36 п. (+0,21%),

CAC 40 – 5148,45 п. (+0,35%), FTSE 100 – 7483,11 п. (+0,11%).

Существенных новостей по рынку нефти не было. Котировки находились под давлением накопленных свидетельств о росте добычи и экспорта из OPEC. В июле производство в организации выросло на 90 тыс. бар. до 33,0 млн бар. в сутки, а экспорт возрос на 370 тыс. бар. до 26,11 млн бар. в сутки. Ещё одним свидетельством весьма своеобразной дисциплины по сокращению добычи выступают операционные результаты российских компаний. «Роснефть» увеличила добычу жидких углеводородов в I полугодии на 11,4%, а у «Татнефти» добыча нефти в январе-июле выросла на 3%. К 15:15 (мск) Brent – $51,94 (-0,13%), WTI – $48,95 (-0,16%), золото – $1273,8 (-0,05%), медь –$6368,07 (+0,36%), никель – $10375 (-0,05%), палладий – $882,5 (+0,17%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 92,69. AUD и NZD укреплялись в пределах 0,15% к доллару США. К 15:15 мск EUR-USD $1,187 (+0,01%), GBP-USD $1,314 (+0,06%), USD-JPY 110,11 (+0,12%).

Безработица в США упала до 4,3% с 4,4% в июне. Кроме того, в июле экономика США создала 209 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 180 тыс. Цифры за июнь были пересмотрены в сторону увеличения до 231 тыс. с 222 тыс. С другой стороны, результат за май был снижен до 145 тыс. с 152 тыс. Торговый дефицит США в июне сократился на 5,9% до $43,6 млрд. Экспорт вырос на 1,2%, а импорт сократился на 0,2%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара демонстрировал рост на 0,3% до 93,0. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Сырьевые валюты теряли до 0,3%. Между тем, нефть даже сократила свои потери, а рубль демонстрировал стабильность. Американские данные оказались довольно сильными, что поддерживает идею «ястребов» из ФРС о необходимости постепенного свёртывания сверхмягкой денежной политики. Для российского рынка пока особых перемен нет, так как главной темой для него является не ставка ФРС, а дипломатический кризис между Москвой и Вашингтоном. Специальный прокурор США Р. Мюллер собрал большое жюри для разбирательства вмешательства РФ в выборы президента 2016 года.

Другая аналитика