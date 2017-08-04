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mfd.ruАналитикаКомментарии4 августа 2017 г.Dukascopy Bank SA: российские индексы акций про...
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15:14

Dukascopy Bank SA: российские индексы акций продолжат снижаться на опасениях ввода новых санкций против России

К середине торговой сессии пятницы, 4 августа, европейские индексы акций торгуются разнонаправленную в ожидании данных по рынку труда США, которые будут опубликованы во второй половине дня. В случае, если официальная статистика также, как и данные от ADP, окажется хуже ожиданий рынка, то курс американского доллара, который на фоне усиления политических рисков в США и так за минувшие сутки приблизился к минимумам текущего года, продолжит дешеветь. Напомним, что вчера ночью специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий внешнее вмешательство в президентские выборы, созвал суд присяжных для начала официального расследования. Эта новость была негативно воспринята и российским инвесторами, что сказалось на динамике индекса ММВБ, который с начала дня снижается на 0,6% до 1952 пунктов. В свою очередь, индекс РТС теряет 1%, отыгрывая ослабление рубля против доллара в ходе вчерашних валютных торгов.

Во второй половине сегодняшнего дня мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций на опасениях ввода новых экономических санкций против России.

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