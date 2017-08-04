Альпари: Торги по индексу ММВБ пройдут в диапазоне 1940-1980 пунктов

В пятницу утром ведущие российские фондовые индексы снижаются. «Быки» в течение дня будут стараться преодолеть отметку 2000 пунктов по индексу ММВБ, но вряд ли им это удастся. В лидерах утреннего спроса находятся расписки «Русала» и акции «Полюса». Больше других снижаются акции АФК «Системы» и «Татнефти».

Цены на нефть колеблются, рост сменяется падением. Утром нефть марки Brent торгуется на уровне $51,8 за баррель.

Рублевые пары будто преступили к технической коррекции и отступают вниз, однако «быки» не сдадутся без боя, поэтому динамика рубля сегодня будет переменчива. Пока же на бирже за один доллар США дают 60,2 руб., за один евро – 71,5 руб.

Американские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов незначительно снизились, в пятницу на премаркете индекс S&P 500 подрастает.

После очередных санкций число россиян, недовольных президентом США, превысило количество симпатизирующих ему, следует из нового опроса ВЦИОМа. Но респонденты до сих пор верят в скорую отмену санкций. 28% россиян относятся к президенту США Дональду Трампу скорее отрицательно, 43% — равнодушно, и всего 18% — скорее положительно. В течение месяца отношение респондентов к Трампу резко ухудшилось: по итогам опроса 9–10 июля скорее положительно к американскому лидеру относились 27% опрошенных, скорее отрицательно — 22%.

Изменение в отношении к Трампу логично и связано с новой санкционной историей. При этом санкции против России и, соответственно, дисконт в оценке компаний введены на очень длительный срок. Есть вероятность, что жить с ними придется целому поколению. В том, что россияне особенно под влиянием некоторых СМИ и ТВ были очарованы фигурой нового американского президента, нет ничего удивительного. Удивительно другое, что в это поверили некоторые участники валютного и фондового рынка, сделав ставку на отмену санкций в своих инвестиционных стратегиях. Простота иногда хуже воровства. Однако рынок никогда ничего не прощает, всегда заставляя платить за свои собственные заблуждения из своего кармана.

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2017 года опубликуют «ТГК-1» и «Роснефть». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «НКХП». Внеочередное общее собрание акционеров проведет Русская «Аквакультура». Заседание совета директоров состоится в «МРСК Юга» и «Сибири».

К концу дня силы спекулянтов будут ослабевать, соответственно индекс ММВБ вряд ли возьмет рубеж в 2000 пунктов, торги пройдут в диапазоне 1940-1980 пунктов.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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