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mfd.ruАналитикаКомментарии4 августа 2017 г.Банк "Глобэкс": инвесторы выбирают направление ...
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11:12

Банк "Глобэкс": инвесторы выбирают направление движения

«Индекс ММВБ открылся снижением на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов и отрицательной динамике фьючерсов на российские акции на вечерней сессии в четверг. Депозитарные расписки по большинству эмитентов показали смешанную динамику: либо боковое движение, либо несущественное снижение. Таким образом, игроки на российском рынке решили взять паузу и оценить обстановку от новых санкций на российскую экономику. Поэтому не исключено, что по ряду голубых фишек инвесторы могут усмотреть перекупленность, например, в акциях «Норильский Никель», НЛМК и «Северстали». Хотя поддержку им окажет ослабление рубля и постепенный рост цен на металлы, которые подогреваются спросом со стороны Китая. Кроме того, сегодня во второй половине дня будут опубликованы одни из ключевых показателей макростатистики США – коэффициент безработицы и новые рабочие места. Исходя из данных от ADP в 178 тыс. новых рабочих мест при консенсус-прогнозе в 190 тыс., инвесторы будут ожидать несильной официальной статистики. Вместе с тем, ожидается снижение безработицы на 1 б.п. до 4,3% что может оказать несущественную поддержку доллару. Однако перед выходными стоит учитывать политический фактор, и скорее всего, это сыграет в пользу доллара против рубля».

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