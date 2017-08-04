ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти тяготеют к локальному снижению

Рынок энергоносителей. Цены нефти тяготеют к локальному снижению Цены энергоносителей еще немного снизились. Из графика можно заключить, что у цен заканчиваются силы для продолжения роста. Среди причин локальной слабости цен можно обратить внимание на рост добычи нефти странами ОПЕК, которая в июле по оценкам увеличилась еще на 210 тб/д.

При этом Ливия оказалась лидером роста предложения. Добыча нефти Ливии в июне уже выросла до трехлетнего максимума, составив 850 тб/д. Сейчас много заявлений информагентств о достижении Ливией в июле добычи 1мб/д. Согласно данным Bloomberg по трекингу танкеров, в июле объемы отгрузок нефти из Ливии составляли около 865 тыс. бар/д, что стало приростом показателя на 11% по сравнению с июнем. Отгрузки нефти из Ливии обновили в прошлом месяце 3-летний максимум, нанеся тем самым очередной удар по ОПЕК+.

Действия Ливии и Нигерии продолжают «противоход» стремлениям ОПЕК по снижению мирового профицита предложения. Скоро будут данные ОПЕК за июль по поводу динамики добычи. А еще интересней будет обсуждение мониторингового комитета ОПЕК+ перспектив присоединения Ливии и Нигерии к соглашению об ограничениях добычи. Эти переговоры довольно важны, поскольку рост добычи хотя бы в некоторых странах ОПЕК+ действует деморализующе на остальных участников соглашения. Немаловажным является и то, что рост добычи Ливии и Нигерии отодвигает сроки достижения мировых балансов спроса и предложения.

4 августа ожидается публикация финансового отчета Роснефти по итогам работы в первом полугодии 2017 года. Так что интерес к деятельности компании возрастет. Особенно пристально нужно следить за тем, что происходит в Венесуэле. Роснефть осталась единственным крупным инвестором в венесуэльские проекты. Обстановка там становится все более тревожной, хотя текущие новости локально скорей даже благоприятны. Стало известно, что Государственная компания Венесуэлы PDVSA сократила объемы поставляемой нефти в США, при этом поставки нефти для Роснефти вырастут, что позволит покрыть долги перед Роснефтью. Предполагается, что Роснефть будет получать около 70 тыс. баррелей нефти в день в качестве оплаты по кредиту в размере 1,5 млрд. долларов. Так что ждем отчетных данных Роснефти и последующего общения руководства Роснефти с инвесторами. Там будут прояснены и текущее положение и перспективы компании.

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