Альпари: Валютная пара EUR/USD: рынок в ожидании NFP

В четверг, 3 августа, пара евро/доллар закрылась ростом. После падения до 1,1831 единая валюта подорожала к доллару до 1,1893. Сначала «евробыки» получили поддержку от протоколов Банка Англии и выступления Марка Карни. Затем доллар США просел на фоне резкого падения доходности американских облигаций.

Фунт попал под давление из-за увеличения голосующих за сохранение процентной ставки, а также пересмотра Банком Англии прогнозов по ВВП Британии на 2017 и 2018 годы. Глава банка Марк Карни заявил, что неопределенность относительно выхода страны из ЕС оказывает давление на экономический рост.

Доходность 10-летних облигаций упала на 2,34%, до 2,21% годовых. Она оказалась чувствительна к слабому индексу деловой активности в США в сфере услуг, который опустился в июле до 53,9 пункта. Индекс занятости в июле упал до 53,6 с 55,8 пункта.

Вышедшая вчера американская статистика показала, что индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за июль составил 53,9 пункта (прогноз был 57,2, предыдущее значение 57,4). Индекс производственных заказов за июнь в США составил 3,0% (прогноз был 2,2%, предыдущее значение минус 0,3%). Количество заявлений на пособие по безработице в США составило 240 тыс.

После повышения котировок до 1,1893 курс евро стабилизировался на уровне 1,1878. За 15 часов сформировался отличный симметричный треугольник. Сегодня внимание трейдеров сосредоточено на данных обзора состояния рынка труда в США, поэтому выход из треугольника может быть в любую сторону. Не забываем и про то, что курс евро держится на текущем уровне благодаря вчерашнему росту пары евро/фунт. Любая коррекция в кроссах против евро, и основная пара сменит свое направление на «юг».

В день пейролса прогнозов нет, так как показатель Non-Farm Payrolls непредсказуемый, а реакция на него тем более. Можно строить разные сценарии на момент публикации NFP, но лучше сегодня пересидеть вне рынка.

В 11:10 мск в еврозоне выйдет индекс деловой активности в розничном секторе за июль.

В 15:30 мск в США опубликуют данные по количеству новых рабочих мест вне с/х за июль, уровню безработицы за июль, средней продолжительности рабочей недели за июль, торговый баланс за июнь. В Канаде выйдет изменение числа занятых за июль, уровень безработицы за июль.

В 17:00 мск в Канаде опубликуют индекс деловой активности Ivey за июль.

Владислав Антонов, аналитик

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