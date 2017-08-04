ИК ЛМС: Российский рынок сегодня снизится на 0,5%

Американские индексы в четверг были разнонаправлены на фоне стаданных и корпоративной отчетности. S&P 500 упал на 0,22%, Dow Jones повысился на 0,04%, высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял 0,35%. Сегодня фьючерсы на американские торгуются около нуля: S&P 500 понизился на 0,02%, Dow Jones прибавил 0,05%, Nasdaq – также поднялся на 0,05%.

Нефтяные котировки в четверг снизились на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения. Brent подешевела на 0,67% до $52,01, а WTI - на 1,27% до $49,03. Сегодня нефть продолжает снижаться. Brent опустилась на 0,29% до $51,86 за баррель, цена WTI подешевела на 0,31% до $48,88. Цены на базовые металлы сегодня разнонаправлены. Алюминий незначительно упал на 0,10%, медь подорожала на 0,29%, никель прибавил 0,05%. Азиатские рынки сегодня не демонстрируют единой динамики в ожидании данных по рынку труда США.

Nikkei225 понизился на 0,3%, KOSPI прибавил 0,4%, австралийский сырьевой индекс ASX All Ordinaries подешевел на 0,3% следом за нефтью, китайские индексы растут: Shanghai Composite подорожал на 0,3%, но Hang Seng – менее чем на 0,1%.

Сегодня будут опубликованы макроэкономические данные по безработице в США в июне, внешнеторговый баланс США за июнь, данные об объеме промышленных заказов в Германии Поэтому основное внимание будет уделено корпоративной отчётности таких компаний как Allianz SE, Berkshire Hathaway Inc., Royal Bank of Scotland Plc, Swiss Re, Toyota Motor Corp.

В России сегодня ТГК-1 и Роснефть опубликуют финансовую отчетность по МСФО за I пол. 2017 года. Пройдет внеочередное общее собрание акционеров в Русской аквакультуре. НКХП закроет реестр на участие во внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 28.08.2017. МРСК Сибири и МРСК Юга проведут заседание совета директоров.

Мы ждем открытия российского рынка с падением на 0,5% из-за снижения цен на нефть

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