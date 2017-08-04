ГК Forex Club: Рубль уйдет ниже 60

Рубль вчера откатывался к 2-дневному минимуму 60,03, укрепив свои позиции за счет слабости доллара США. Даже продолжившееся снижение нефти не остановило российскую валюту от укрепления.

Итак, все дело в ожиданиях по показателям рынка труда. Вчера были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США, и выяснилось, что индекс занятости резко скатился вниз от 55,8 до 53,6. Стоит напомнить, что именно в сфере услуг работает большая часть занятых (порядка 70%), поэтому этот индикатор часто используют как хороший прогнозный показатель.

Если опасения рынка сегодня оправдаются, и число новых рабочих мест не дотянет до 180 тыс., а уровень заработной платы прирастет менее, чем на 0,3%, это вновь надавит на доллар США.

USD/RUB в таких условиях может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 59,65.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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