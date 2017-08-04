Открытие Брокер: Инвесторы воздержатся от активных действий, ожидая данные из США

По итогам торгов 3 августа индекс ММВБ символически снизился на 0,01% до 1965,29 п., а РТС прибавил 0,78% до 1029,41 п. Большую часть дня индекс ММВБ провёл в плюсе, но к закрытию всё же скатился в минус. Объёмы торгов были пониженными.

Тема американских ограничений для РФ постепенно уходит на второй план и её влияние начинает слабеть. Рейтинговое агентство S&P вовсе не обнаружила негативного влияния данной проблемы на рейтинги РФ, которые были оставлены без изменений с позитивным прогнозом. Между тем, в макроэкономике не всё так гладко. PMI в сфере услуг РФ снизился до 52,6 в июле с 55,5 в июне. Впрочем, отечественный рынок редко реагирует на данные по общей экономике. Бумаги «РусАл» (+8,04%) продолжают готовиться к свёртыванию программы РДР на Московской бирже. «Ростелеком» (+1,05%) отчитался о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 30%, а во II квартале – на 77%. В целом даже по секторам не было однонаправленного движения.

Ситуацию на рынке можно уверенно назвать консолидацией. Лидерами и аутсайдерами дня стали: ЛСР (+2,91%), «Дикси» (+2,18%), «Мостотрест» (+1,56%), Yandex (+1,45%), а также «Роснефть» (-1,55%), Московская биржа (-1,18%), «АЛРОСА» (-1,16%), «КАМАЗ» (-0,86%). Бумаги «Роснефти» явно отыгрывали возможный негатив, связанный с американскими ограничениями. Новый закон США направлен против шельфовых проектов и разработки сланцевых месторождений, то есть те направления, где «Роснефть» планировала развернуть свою деятельность в ближайшем будущем. В целом рынок продолжает сохранять потенциал дальнейшего роста, тем более, что даже тема американских ограничений начинает проявлять союзников РФ. В частности, Ассоциация европейского бизнеса высказала своё несогласие с новыми американскими инициативами и призвала отделить политику от бизнеса.

Рубль начинал день неуверенно, но затем новости от агентства S&P и нефть помогли отечественной валюты найти в себе силы для укрепления. К вечеру нефть уже вновь снижалась, но укрепление рубля сохранилось. Накануне Росстат сообщил, что инфляция в последнюю неделю июля показала отрицательную динамику. Это говорит о том, что у ЦБ сохраняются надежды на достижение целевого уровня. Если это произойдёт, то ставка в 9% будет излишней. Соответственно, снижение рисков по американским ограничением, высокая доходность долгового рынка и перспективы снижения ставки Центробанка начинают возвращать интерес к отечественной валюте. Есть и внутренние факторы устойчивости рубля. Долг регионов РФ сократился в I полугодии на 5%. Впрочем, государственный вырос на 3,6%. Доля внешнего долга сократилась с 2,8% до 2,64%. Минфин также не проводит агрессивную политику в отношении рубля. В период с 7 августа по 6 сентября на покупку валюты будет направлено всего 47,6 млрд рублей. В целом можно говорить, что рубль нашёл определённую точку равновесия и пока не стремится к резким отклонениям от неё, тем более, что такие цены на нефть в рублях мы уже очень давно не видели. К вечеру четверга доллар слабел на 0,38% до 60,36 рублей, а евро – на 0,2% до 71,65 рублей.

Американские торги завершились седьмым подряд рекордом Dow Jones, но индекс широкого рынка S&P 500 не смог поддержать этот почин из-за провала энергетического сектора: Chevron Corp. (-0,95%), ConocoPhillips (-1,53%). Основной вклад в рост индекса американских «голубых фишек» внесли бумаги Pfizer (+1,55%), которые, естественно, отреагировали на сильный отчёт. В NASDAQ также наблюдалась коррекция, которая не кажется чем-то удивительным после взлёта бумаг Apple (-1,0%) накануне. Между тем, статистика вновь ставит неудобные вопросы «ястребам» из ФРС.

Индекс ISM США в непроизводственной сфере снизился в июле до 53,9 с 57,4 в июне. С другой стороны, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 5 тыс. до 240 тыс. Однако вернёмся к отдельным бумагам. Акции Tesla (+6,51%) резко подорожали на фоне отчёта, который показал убытки ниже прогнозов. Компания недавно запустила в производство новую модель M3, которая может стать интересной для потребителей со средним достатком. В целом рынок уже не готов бурно расти, так как для многих текущие значения индексов опережают вполне смелые ожидания. Растёт число предупреждений от аналитиков о возможной коррекции в августе-сентябре, хотя многие ещё считают, что «бычий» настрой не иссяк. Возможно, что поводом для коррекции станет усиление давления на Администрацию Белого дома. Специальный прокурор Роберт Мюллер собрал большое жюри для разбирательств по делу вмешательства РФ в выборы 2016 года. Возможно, что разбирательства ни к чему не приведут, но надежды на реформы Д. Трампа окончательно погрязнут в многомесячных тяжбах с системной политикой. По итогам дня DJIA укрепился на 0,04% до 22026,10 п., а S&P 500 снизился на 0,22% до 2472,16.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские акции традиционно реагировали на укрепление иены до 110,0 за доллар. В Австралии индекс фондового рынка начинал день в минусе на фоне слабой нефти и обвинений в адрес Commonwealth Bank of Australia по поводу применения практик, которые позволяют проводить отмывку нелегальных доходов. Южнокорейский Kospi немного восстановил свои потери после того, как накануне провалился на ожиданиях увеличения налогов для крупных корпораций. В остальном, можно сказать о низкой активности на фоне ожиданий ключевой статистики в США. От данных по рынку труда ждут снижение безработицы до 4,3%, а также 183 тыс. новых рабочих мест. Учитывая существенный короткий интерес в долларе, более сильные итоги июля могут спровоцировать весьма сильные движения на валютном рынке. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3284,30 п. (+0,35%), Nikkei 225 – 19963,51 п. (-0,33%).

Нефть продолжила дешеветь на азиатской сессии. Очередным поводом для беспокойства стала статистика по экспорту из OPEC, который увеличился в июле на 370 тыс. бар. до 26,11 млн бар. Однако не будем верить громким заголовкам, а вновь обратим внимание на структуру контрактов, где вновь формируется контанго. Стоимость октябрьского Brent почти совпадает с ноябрьским, а далее идёт рост ценовых ожиданий. Brent в апреле 2018 стоит уже на $0,5 дороже октябрьского. Поставки в октябре 2018 года стоят на $0,8 дороже поставок в октябре текущего года. Иными словами, на рынке все же формируются ожидания того, что в будущем нефть будет дороже. К 9:00 (мск) Brent – $51,86 (-0,29%), WTI – $48,88 (-0,31%), золото – $1275,7 (+0,10%), медь – $6375,79 (+0,49%), никель – $10395 (+0,14%), палладий – $883,6 (+0,30%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 92,63. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,188 (+0,11%), GBP/USD – $1,314 (+0,05%), USD/JPY – 110,07 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 15:30 (мск) – безработица и торговый баланс США, а также торговый баланс и безработица в Канаде, в 16:00 (мск) – инфляция в РФ, в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым. В первой половине дня участники торгов не будут делать каких-либо резких движений, так как вечерняя статистика из США может оказаться неожиданной. Естественно, если число рабочих мест существенно превысит прогнозы, то доллар начнёт резко укрепляться, а вот слабые данные лишь увеличат давление на американскую валюту. И, кстати, это также может означать негатив для нефти, поскольку ослабление рынка труда может означать снижение спроса на топливо. Соответственно, на старте торгов российский рынок откроется вблизи значений на закрытии четверга.

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