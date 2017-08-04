ИФК «Солид»: Активность инвесторов перед выходными снизится

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $51.9 за баррель, находясь под давлением в преддверии публикации данных по буровой активности в США, где производство «черного золота» вновь возобновило рост. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие события и изменения внешнего фона при пониженной активности участников рынка в преддверии выходных.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.85%) по итогам дня прибавил при оборотах торгов на уровне среднемесячных благодаря росту котировок акций табачных компаний British American Tobacco (+3,1%) и Imperial Brands (+3,1%). Французский индекс CAC вырос на 0.46% на фоне повышения стоимости акций производителя стапи ArcelorMittal (+1,5%) и продовольственной компании Danone (+1,9%). Немецкий индикатор DAX (-0,22%) понес потери на фоне снижения котировок акций таких компаний, как Siemens (-3.1%) и Fresenius (-1,2%).

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.04%) снова переписал свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок конгломерата 3M (+1,1%) и компании UnitedHealth Group (+0,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0,35%) снизился. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,22%) тоже понес потери при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре вчера выделился индекс энергетического сектора (-1,3%).

Рынок акций РФ в четверг показал смешанную динамику. Индекс ММВБ (-0,01%) изменился незначительно при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом негативное влияние на его динамику оказали акции Роснефти (-1,6%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.78%) вырос благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа выходящих сегодня показателей экономической статистики, способных повлиять на настроение участников рынка, отметим запланированную публикацию данных по российской инфляции в июле и рынку труда США. В числе корпоративных событий стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов «Роснефти» и «ТГК-1» по МСФО.

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