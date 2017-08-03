УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 3 августа, российский рынок продолжает подрастать вслед за дорожающей нефтью: РТС прибавляет 0,7%, в то время как ММВБ – торгуется в нуле, на фоне укрепляющегося на 0,6% курса рубля.

Цена Brent спот сегодня пробила уровень в $52 за баррель, вернувшись к майским уровням текущего года: вчерашний отчет EIA указал на очередное снижение запасов в США (-1,5 млн баррелей), что поддержало оптимизм инвесторов к рынку, даже несмотря на то что экспорт из стран ОПЕК и России в июле достиг годового максимума (32 млн баррелей в сутки), а добыча в США подросла за неделю еще на 20 тыс б/с.

Нефтяное ралли обеспечило рост и российского фондового рынка даже после выхода новости, что Д.Трамп подписал закон о расширении санкций против России. На этом фоне вчера подешевел только курс рубля, на 0,4% до 60,56 за доллар, однако уже сегодня он отыграл потери и вернулся к 60,3 рублей за доллар.

В лидерах рынка сегодня акции Русала (+8,1%), за 5 дней они уже выросли на 12%, поддерживаемые сильным операционным отчетом за 2 квартал 2017 и, соответственно, ожиданием хороших финансовых результатов. Несмотря на то что цены на алюминий на Лондонской бирже за последние 4 месяца не менялись, интерес инвесторов подогревается перспективами сокращение предложения на рынке осенью и зимой, когда Китай приступит к озвученным в начале года планам по закрытию мощностей.

Акции Евраза (+2,3%) и Мечела (+1,8%) дорожают на фоне растущих цен на коксующийся уголь, железную руду и сталь. Интерес к Евразу поддерживается так же ожиданиями сильных финансовых результатов за 1 полугодие 2017 года, а также промежуточных дивидендов.

Также подрастают сегодня акции X5 Retail (+2,2%) после выхода сильной отчетности за 2 квартал (ритейлер порадовал не только ростом выручки выше 30%, но и увеличением EBITDA маржи до 8,7%).

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