"Открытие Брокер" : Улучшение перспектив роста мировой экономики негативно влияет на рынок золота Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США, активность по-прежнему сезонно низкая. Улучшившиеся перспективы мировой экономики давят на рынки страховых активов. По оценке WGC, мировой спрос на золото в 1 полугодии 2017 г. снизился на 14% к 1 полугодию 2016 г. под влиянием резкого падения инвестиционного спроса в ETF-фондах и составил 2004 тонны. Спрос на золото во II кв. 2017 г. составил 953,4 тонны, что на 10% ниже, чем во II кв. 2016 г. Ювелирный спрос вырос на 8% в годовом выражении до 480,8 тонн, сильный спрос наблюдался в Индии и Турции. Инвестиции в монеты и слитки выросли на 13% в годовом выражении до 240,8 тонн, а вложения в ETF-фонды снизились на 76% ко 2 кв. 2016 г. до 56 тонн. Официальные покупки во 2 кв. 2017 г. составили 94,5 тонн, а в 1 полугодии 2017 г. – 176,7 тонн, что на 3% ниже, чем в 1 полугодии прошлого года. Покупки Центробанков в 2017 г. оцениваются на уровне 350-450 тонн, а общий мировой спрос на золото может составить 4200-4300 тонн. Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах немного подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на золото и серебро на бирже в Шанхае понизились, стоимость платины подросла, объемы торгов упали. Курс юаня к доллару США слегка слабел. Цены на золото понизились к уровню 1265$, после чего подросли к уровню 1269$. Активность на рынке пониженная в связи с летним сезоном. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1265-1248$, уровни сопротивления – 1272-1296$. Цены на серебро восстанавливались до уровня 16,76$, после чего опустились к уровню 16,42$, но вновь подросли к уровню 16,49$. Отношение золота к серебру составляет 76,35 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 57,87 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,40-16,20$, уровни сопротивления – 16,65-16,84$. Цены на платину вырастали к уровню 955$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 946$, после чего вновь подросли к уровню 952$. Спрэд между золотом и платиной составляет 323,7$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 47,5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 946-927$, уровни сопротивления – 955-974$. Цены на палладий вырастали к уровню 903,8$, после чего понизились к уровню 882$, но вновь подросли к уровню 889$. Растущий фондовый рынок оказывает поддержку рынку палладия. тонн. Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах немного подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на золото и серебро на бирже в Шанхае понизились, стоимость платины подросла, объемы торгов упали. Курс юаня к доллару США слегка слабел. Цены на золото понизились к уровню 1265$, после чего подросли к уровню 1269$. Активность на рынке пониженная в связи с летним сезоном. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1265-1248$, уровни сопротивления – 1272-1296$. Цены на серебро восстанавливались до уровня 16,76$, после чего опустились к уровню 16,42$, но вновь подросли к уровню 16,49$. Отношение золота к серебру составляет 76,35 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 57,87 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,40-16,20$, уровни сопротивления – 16,65-16,84$. Цены на платину вырастали к уровню 955$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 946$, после чего вновь подросли к уровню 952$. Спрэд между золотом и платиной составляет 323,7$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 47,5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 946-927$, уровни сопротивления – 955-974$. Цены на палладий вырастали к уровню 903,8$, после чего понизились к уровню 882$, но вновь подросли к уровню 889$. Растущий фондовый рынок оказывает поддержку рынку палладия. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 882-859$, уровни сопротивления – 903-913$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте