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mfd.ruАналитикаКомментарии3 августа 2017 г.Dukascopy Bank SA: индекс ММВБ может завершить ...
сегодня
17:17

Dukascopy Bank SA: индекс ММВБ может завершить торговую сессию четверга на отметке 1960 пунктов

В первую половину торговой сессии четверга, 3 августа, российские индексы акций находились в зеленой зоне благодаря росту котировок бумаг сырьевых компаний. К середине дня они выросли на 0,3%, при этом индекс ММВБ достиг отметки в 1970 пунктов, обновив максимумы лета. Курс рубля отступил от своих минимумов текущего дня и поднимался вслед за ценами на нефть на 9 копеек до 60,5 руб./долл. Европейские индексы сегодня незначительно растут, отыгрывая публикацию сильных данных по розничным продажам в ЕС за июль.

Во второй половине дня мы ожидаем снижения волатильности котировок основных индексов акций, поскольку инвесторы находятся в ожидании статистики по американскому рынку труда, которая будет опубликована завтра днем. Таким образом, по нашим оценкам, индекс ММВБ может завершить торговую сессию четверга на отметке 1960 пунктов.

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