Открытие Брокер: Агентство S&P не поверило в санкции и подтвердило рейтинг РФ

К 15:16 (мск) индекс ММВБ подрастал на 0,21% до 1969,68 п., а РТС укреплялся на 0,52% до 1026,75 п. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал незначительный рост на пониженных объёмах. В первые часы торгов продавцы преобладали, но затем нефть возобновила рост, лишив их повода для продаж. Бумаги Сбербанка (-0,07%) и «Роснефти» (-0,2%) снимали краткосрочную перекупленность. Между тем, «Газпром» (+0,7%) реагировал на новости о начале строительства Амурского ГПЗ, который в будущем увеличит переработку газа в стране на 50%. Кроме того, не утихает европейская критика новых американских ограничений для РФ, которые непосредственно затрагивают и европейские компании. «Ростелеком» (+1,04%) увеличил чистую прибыль по МСФО в I полугодии на 30% до 6 млрд рублей. Рост прибыли в II квартале составил 77% до 2,8 млрд рублей. Индекс PMI в сфере услуг РФ снизился в июле до 52,6 с 55,5 в июне. Между тем, агентство S&P объявило о том, что суверенный рейтинг РФ не пострадал из-за американских ограничений.

Рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах не изменились, как и не изменился позитивный прогноз по ним. К середине торгов в лидерах и аутсайдерах оказались: «РусАл» РДР (+7,21%), ЛСР (+2,5%), «Мечел» (+1,95%), а также «Башнефть» (-1,06%), «Соллерс» (-0,95%), Московская биржа (-0,92%). В целом ситуация на рынке стабилизировалась и демонстрирует признаки улучшения. Тема американских ограничений уходит в прошлое, так как не несёт непосредственной и разрушительной угрозы. Если фон будет оставаться спокойным, то отметка в 2000 пунктов по ММВБ всё же может быть взята.

Рубль в четверг пытался укрепляться вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3170 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,15%, недельная – до 9,19%, а месячная осталась на уровне 9,26%. В целом влияние американской темы на рубль также почти исчерпано. Накануне Минфин провёл два аукциона ОФЗ, на которых общий спрос превысил предложение более чем в два раза. Это наиболее яркое и действительное свидетельство того, что рынок госдолга нормализовался. Более того, скромные попытки укрепления рубля происходят на фоне ослабления других сырьевых валют. К 15:16 (мск) USD/RUB – 60,45 (-0,24%), EUR/RUB – 71,70 (-0,13%).

Главным событием в Европе было заседание Банка Англии. Ставку не изменили, но британский регулятор даёт понять, что время низких ставок подходит к концу и рост их может оказаться более быстрым, чем ожидает рынок. Между тем, оценка Банка Англии роста ВВП в 2017 году была снижена до 1,7% с 1,9%. Однако спекулянты не поверили предупреждениям британского регулятора о более быстром повышении ставки. Фунт слабел к доллару более чем на 0,5%. Если же говорить о рынках акций, то настроения там были поддержаны сильной статистикой. В ранние минуты торгов падали все секторы, а особенно нефтегазовый и телекоммуникации, но затем ситуация начала меняться к лучшему. Siemens AG (-3,3%) отчитался лучше ожиданий, но предупредил о сокращении заказов в III квартале. Итальянский UniCredit SpA (+6,3%) отчитался о росте прибыли выше прогнозов, а также объявил о сокращении «плохих» кредитов. И немного о статистике. Сводный индекс PMI еврозоны составил 57,7 в июле по сравнению с 55,8 ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 55,4, совпав с ожиданиями и предыдущим значением. Между тем, розничные продажи в еврозоне выросли за июнь на 0,5%, а в годовом выражении – на 3,1% при прогнозе 2,6%. К 15:15 (мск) DAX – 12149,53 п. (-0,26%), CAC 40 – 5126,47 п. (+0,38%), FTSE 100 – 7462,14 п. (+0,68%).

Негатива на рынке нефти много, но все же котировки растут. Лучшим поводом для этого являются цифры по запасам. В США они существенно сократились за год, а также снижаются уже пять недель подряд. К 15:15 (мск) Brent – $52,51 (+0,29%), WTI – $49,74 (+0,30%), золото – $1272,8 (-0,44%), медь – $6335 (-0,38%), никель – $10300 (-0,48%), палладий – $891,7 (-0,06%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 92,78. Сырьевые валюты преимущественно слабели. CAD терял около 0,2%, а AUD – около 0,35% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,185 (-0,05%), GBP/USD – $1,312 (-0,77%), USD/JPY – 110,4 (-0,3%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось за прошлую неделю на 5 тыс. до 240 тыс. После выхода статистики существенных изменений в индексе доллара не было. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%. Российский рынок постепенно успокаивается по поводу американских неприятностей, тем более, что они пробудили к жизни и союзнические силы в Европе. S&P подтвердило рейтинг РФ с позитивным прогнозом. Соответственно, постепенно инвесторы начнут снижать уровень своей тревожности, возвращаясь в российские бумаги. Календарь макроэкономической статистики на вечер ещё содержит американские индексы PMI в сфере услуг, сводный индикатор от Markit, а также ISM США в непроизводственной сфере.

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