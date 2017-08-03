Открытие Брокер: VEON (бывший VimpelCom) представил отчёт за II квартал. В дальнейшем можно ожидать нейтральных результатов от "Мегафона" и сильной отчётности у МТС

Сегодня VEON (бывший VimpelCom) первым из публичных российских операторов «тройки» представил неаудированные финансовые и операционные результаты за II квартал 2017 года по МСФО. Несмотря на то, что акции компании не представлены на Московской бирже, отчётность проливает свет на некоторые рыночные тенденции и, таким образом, является важным источником принятия инвестиционных решений по бумагам еще не отчитавшихся МТС и «Мегафона».

Совокупная выручка VEON за отчетный период выросла на 12,3% г/г до $2,417 млрд. В региональной разбивке основными драйверами роста долларовой выручки стал бизнес в России (+18,7% г/г, 49,5% в структуре группового оборота), Пакистане (+35,4% г/г, 15,9% в структуре группового оборота) и Украине (+5% г/г, 6,4% в структуре группового оборота).

Маржа совокупной EBITDA VEON прибавила 1,6 п.п. г/г до 38,5%. Бизнес в РФ сгенерировал 50,6% в структуре совокупной EBITDA, в Пакистане – 17,9%, а на Украине – 9,3%. Чистый убыток VEON составил $278 млн из-за разовых факторов: выкупа собственных облигаций для досрочного погашения бондов на $124 млн, списания доли в «Евросети» в РФ с убытками на $110 млн и разового убытка $85 млн из-за процесса интеграции СП в Италии. В случае с «Евросетью» сопоставимые списания с высокой вероятностью отразит и являющийся второй стороной сделки по ритейлеру «Мегафон», что может обнулить квартальную прибыль его телеком-сегмента.

Российское подразделение VEON нарастило выручку на 3% г/г до 68,4 млрд руб. Основным драйвером роста выступила мобильная выручка, которая прибавила 5,3% до 58,5 млрд руб. Судя по всему, несмотря на инициативы по отмене безлимитных тарифов с относительным повышением цен на услуги, основным драйвером роста выступила несервисная мобильная выручка (доход от продажи контрактов, телефонов и аксессуаров и т.п.). Сервисная мобильная выручка (голосовые услуги, роуминг, передача данных, интерконнект) за квартал прибавила менее заметные 3,6% г/г до 55,7 млрд руб., что, впрочем, является рекордным ростом со 2 квартала 2013 года. Выручка от передачи мобильных данных выросла на 17,8% год-к-году до 14,5 млрд руб. В 3 квартале ожидается дальнейшее ускорение темпов роста сервисной выручки оператора в РФ, поскольку с 12 июля были повышены цены на связь пользователям архивных тарифов. Тем не менее повышение цен на тарифы может вызвать ответную реакцию регуляторов с непредсказуемым эффектом на бизнес. Ранее ФАС заявляла, что анализирует подобные действия российской дочки VEON и других операторов. Количество мобильных абонентов в РФ выросло на 1,4% г/г до 58,3 млн. В условиях высокого насыщения рынка рост абонентской базы давно не является основным драйвером увеличения выручки.

Маржа EBITDA российского бизнеса VEON снизилась на 1,7 п.п. г/г и составила 39,4%. Компания скудно раскрывает структуру операционных расходов в регионе, но наиболее вероятен значительный рост расходов на маркетинг и сотрудников, характерные для восстанавливающего после падения рынка и усиливающегося тренда на цифровую трансформацию.

Учитывая результаты российского бизнеса VEON, стоит ожидать нейтральной отчётности «Мегафона» (из-за возможных списаний по «Евросети») и сильной отчетности МТС из-за эффекта отказа от безлимитных тарифов. МТС представит результаты за II квартал 22 августа, а «Мегафон» - 30 августа.

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