Freedom finance: Ростелеком остается самой дешевой компанией среди других публичных телекомов Ростелеком продемонстрировал хорошую динамику основных показателей. Обращает на себя внимание сокращение капзатрат на 11%, до 30 млрд руб. в 1 полугодии и сокращение чистого денежного оттока на 70%. В результате произошло сокращение долговой нагрузки ниже 2хOIBDA. Я полагаю, что компания сможет сократить негативный FCF до 1,5 млрд., или даже полностью восстановить денежный поток в 4 кв., за счет дальнейшего сокращения капзатрат. Долговая нагрузка до конца года существенно не изменится. Маржа OIBDA, по всей видимости, останется на уровне 31-32% из-за стабильного спроса на услуги и тарифы. Объем продаж за год достигнет 290 млрд руб. Драйверов ее существенного увеличения нет, хотя во всех сегментах, кроме телефонии, сохраняется положительная динамика подключений. По всей видимости, падение доходов от традиционной телефонии продолжится и в будущем, этот тренд будет сложно переломить, поскольку все большее число корпоративных, а также, и частных клиентов, переходят на услуги IP телефонии в рамках ШПД подключений, а то и вовсе отказываются от стационарных телефонов. За год темп падения выручки по этому направлению был драматическим, более 10%, до конца года компания потеряет еще порядка 4 млрд руб. Пока это компенсируется ростом доходов по другим направлениям, не менее маржинальным, таким, как платное телевидение, число абонентов которого не сокращается, несмотря на экономические условия, за год доходы по этому направлению выросли почти на 2 млрд руб. (+29%) при почти неизменном количестве подписчиков (9,5 млн). Акции пока не реагируют на отчетность, но, скорее всего, отыграют позднее, по итогам конференции менеджмента. Компания остается самой дешевой относительно чистых активов среди других публичных телекомов, а также и по сравнению с другими крупными компаниями. Балансовая стоимость компании составляет 239 млрд руб., в то время, как ее рыночная оценка - около $2,9 млрд (181 млрд). Это одна из самых недокапитализированных крупных публичных компаний, при этом рисков роста долга и краткосрочного дефолта нет. Низкая стоимость связана с традиционно низкой рентабельностью (около 2%), и опасениями санкций со стороны иностранных инвесторов. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте